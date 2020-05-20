رمضان صبحي: هذه أكثر لحظة مؤثرة في الملاعب.. والكرة دون جمهور "ملهاش طعم"

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي عن أكثر لحظة مؤثرة في مسيرته كما أكد أن الكرة دون حضور جماهيري ليس لها مذاق.

وقال رمضان صبحي في بث مباشر عبر حساب "نادي الشارقة للصحافة" عبر موقع "إنستجرام" اليوم الأربعاء: "بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما كانت أكثر لحظة مؤثرة في مسيرتي".

وواصل "سعدت لأننا استطعنا إسعاد الشعب المصري في تلك الفترة وهدفي في النهائي ذكرى رائعة أسعد بها كلما شاهدتها حتى الآن".

وعن غياب الجمهور عن حضور مباريات الدوري المصري قال: "غياب الجمهور عن الملاعب شيء صعب، وجود الجمهور كان يضع الكثير من الضغط على منافسينا، أنا شخصيا أحب اللعب أمام الجمهور".

وأضاف "أتمنى عودة الجمهور فمن غيره "الكورة ملهاش طعم".

وبسؤاله عن الفارق بين جمهور الأهلي والجمهور في إنجلترا قال: "جمهور الأهلي يجعل أي لاعب يقدم مليون في المائة من مستواه، لعبت في إنجلترا ورأيت الجمهور لكن جمهور الأهلي حاجة تانية".

وبسؤاله عن أي فريق يشجع في العالم قال رمضان: "ريال مدريد هو فريقي المفضل".

وأتم "في إنجلترا أحب مانشستر سيتي وأرسنال لكن حاليا أتعاطف مع ليفربول من أجل محمد صلاح".

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