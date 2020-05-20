رمضان صبحي: هذه أكثر لحظة مؤثرة في الملاعب.. والكرة دون جمهور "ملهاش طعم"

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي عن أكثر لحظة مؤثرة في مسيرته كما أكد أن الكرة دون حضور جماهيري ليس لها مذاق.

وقال رمضان صبحي في بث مباشر عبر حساب "نادي الشارقة للصحافة" عبر موقع "إنستجرام" اليوم الأربعاء: "بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما كانت أكثر لحظة مؤثرة في مسيرتي".

وواصل "سعدت لأننا استطعنا إسعاد الشعب المصري في تلك الفترة وهدفي في النهائي ذكرى رائعة أسعد بها كلما شاهدتها حتى الآن".

أخبار متعلقة
14 إصابة في الدوري الألماني عقب عودة النشاط.. والعدد مرشح للزيادة تحت الأضواء – هاني العجيزي لـ في الجول: فزت بتحدي ضد الحضري.. واستغربت رد فعل جمهور الأهلي علاء ميهوب: جيلنا أقوى من جيل أبو تريكة وبركات.. وهذه أسوأ فترة في تاريخ الأهلي الإفريقي

وعن غياب الجمهور عن حضور مباريات الدوري المصري قال: "غياب الجمهور عن الملاعب شيء صعب، وجود الجمهور كان يضع الكثير من الضغط على منافسينا، أنا شخصيا أحب اللعب أمام الجمهور".

وأضاف "أتمنى عودة الجمهور فمن غيره "الكورة ملهاش طعم".

وبسؤاله عن الفارق بين جمهور الأهلي والجمهور في إنجلترا قال: "جمهور الأهلي يجعل أي لاعب يقدم مليون في المائة من مستواه، لعبت في إنجلترا ورأيت الجمهور لكن جمهور الأهلي حاجة تانية".

وبسؤاله عن أي فريق يشجع في العالم قال رمضان: "ريال مدريد هو فريقي المفضل".

وأتم "في إنجلترا أحب مانشستر سيتي وأرسنال لكن حاليا أتعاطف مع ليفربول من أجل محمد صلاح".

طالع أيضا:

صُناع كرة القدم – نحن كورة ستاتس

تحت الأضواء – هاني العجيزي لـ في الجول: فزت بتحدي ضد الحضري

علاء ميهوب: جيلنا أقوى من جيل أبو تريكة وبركات

14 إصابة في الدوري الألماني عقب عودة النشاط

الاتحاد الإيطالي: الموسم الجديد في سبتمبر

أريتز أدوريز يعلن اعتزاله: جسدي قال لي يكفي

رمضان صبحي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف الخطوط العريضة لاجتماع الأوليمبية ووزير الرياضة لعودة النشاط 13 دقيقة | الدوري المصري
الأولمبية تناقش مع وزير الرياضة خطة عودة النشاط الرياضي 29 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي: هذه أكثر لحظة مؤثرة في الملاعب.. والكرة دون جمهور "ملهاش طعم" 45 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: يوفنتوس لم يفاوض جورجينو 58 دقيقة | أوروبا
مدافع واتفورد يعلن إصابته بـ كورونا: مفاجأة كبيرة لأنني لم أغادر منزلي ساعة | الدوري الإنجليزي
صُناع كرة القدم – نحن كوراستاتس وهكذا نعمل لينضم أبو تريكة وطارق حامد للمنتخب من الترسانة وسموحة ساعة | مصر
تحت الأضواء – هاني العجيزي لـ في الجول: فزت بتحدي ضد الحضري.. واستغربت رد فعل جمهور الأهلي ساعة | لعبة في الجول
رسميا - لن يذهب إلى إنتر.. جيرو يجدد تعاقده مع تشيلسي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا
قد ينال إعجابك