وكيله: يوفنتوس لم يفاوض جورجينو

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي - أياكس

نفى جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينو لاعب وسط تشيلسي وجود مفاوضات لانتقال اللاعب إلى يوفنتوس.

وارتبط اسم جورجينو بنادي يوفنتوس في الفترة الأخيرة بسبب اقتناع المدير الفني الذي قاده من قبل في نابولي وتشيلسي.

وانتشرت تقارير عن رغبة يوفنتوس في مبادلة جورجينو بميراليم بيانيتش صانع ألعاب البيانكونيري.

وقال وكيل أعمال جورجينو في تصريحات لإذاعة كيس كيس: "يوفنتوس أحد أفضل الفرق في أوروبا وأي لاعب يرغب في الانضمام إليهم".

وأضاف "فابيو باراتشي المدير الرياضي ليوفنتوس لم يتصل بي من أجل ضم جورجينو كما يشاع".

وكشف "جورجينو مرتبط بتعاقد مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وهو سعيد في لندن".

وتابع "بالطبع قرأت عن مفاوضات جورجينو ويوفنتوس لكن فقط عبر الصحف ووسائل الإعلام لكن هذا لم يحدث".

وأتم تصريحاته "أكرر، يوفنتوس أحد أفضل الأندية في كرة القدم بالعالم".

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