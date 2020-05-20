رسميا - لن يذهب إلى إنتر.. جيرو يجدد تعاقده مع تشيلسي

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - تشيلسي - توتنام - الدوري الإنجليزي

جدد أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي تعاقده مع نادي لموسم جديد بعد تفعيل بند التمديد بين الطرفين.

وكان جيرو ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري قبل أن يعلن البلوز تجديد التعاقد رسميا.

وارتبط اسم جيرو الفترة الماضية بالانتقال إلى إنتر كبديل محتمل في حال رحيل لاوتارو مارتينيز.

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وقال جيرو في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: "يسعدني مواصلة رحلتي في النادي، لا أستطيع الانتظار للعودة إلى اللعب والاستمتاع بكرة القدم التنافسية مع زملائي في الفريق".

وتابع "أتطلع لارتداء قميص تشيلسي مرة أخرى، خاصة أمام جماهيرنا في ستامفورد بريدج عندما يكون ذلك آمنا".

وقال فرانك لامبارد المدير الفني للفريق: "منذ عدت إلى تشيلسي، وكان جيرو رائعا كلاعب محترف وشخصية محترفة أيضا".

وشدد "جيرو لديه صفات رائعة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب، ليس فقط بموهبته ولكن مع المثال الذي يضعه كل يوم والخبرة التي يمنحها للفريق الشاب".

وأتم لامبارد تصريحاته "أنا سعيد جدا لأن جيرو مستمر للموسم المقبل".

وانضم جيرو إلى تشيلسي من أرسنال في يناير 2018.

وخاض جيرو مع تشيلسي 76 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 13 آخرين.

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