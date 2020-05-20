انطلاق اجتماع اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة 7 قضايا.. بينها استئناف النشاط الرياضي

انطلق اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري بمقر اللجنة وبرئاسة هشام حطب رئيس اللجنة لمناقشة 7 قضايا.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية صورا من الاجتماع الجاري بحضور علاء جبر نائب رئيس اللجنة، وعلاء مشرف أمين صندوق اللجنة وشريف العريان سكرتير عام اللجنة وعبد العزيز غنيم السكرتير العام المساعد بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وشدد بيان اللجنة الأولمبية على إقامة الاجتماع مع مراعاة جميع الخطوات الاحترازية والتباعد عن طريق جميع طرق الوقاية الطبية.

ويناقش اجتماع اللجنة الأولمبية الملفات التالية:

- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية المؤهلين والجاري تأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية والإجراءات الطبية والاحترازية بهم وآليات التنفيذ.

- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده، استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي.

- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطلة.

- النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية.

- النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

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