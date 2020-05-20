انطلاق اجتماع اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة 7 قضايا.. بينها استئناف النشاط الرياضي
الأربعاء، 20 مايو 2020 - 17:28
كتب : FilGoal
انطلق اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري بمقر اللجنة وبرئاسة هشام حطب رئيس اللجنة لمناقشة 7 قضايا.
ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية صورا من الاجتماع الجاري بحضور علاء جبر نائب رئيس اللجنة، وعلاء مشرف أمين صندوق اللجنة وشريف العريان سكرتير عام اللجنة وعبد العزيز غنيم السكرتير العام المساعد بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة.
وشدد بيان اللجنة الأولمبية على إقامة الاجتماع مع مراعاة جميع الخطوات الاحترازية والتباعد عن طريق جميع طرق الوقاية الطبية.
ويناقش اجتماع اللجنة الأولمبية الملفات التالية:
- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية المؤهلين والجاري تأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية والإجراءات الطبية والاحترازية بهم وآليات التنفيذ.
- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده، استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي.
- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطلة.
- النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية.
- النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
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