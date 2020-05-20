سفارة إسبانيا ولا ليجا يبحثان عن "بطل الرياضة الإسبانية السوبر" بين الآلاف من عشاق كرة القدم

تطلق السفارة الإسبانية مسابقة عبر الإنترنت عبر جميع أقسام الدراسات الإسبانية في الجامعات المصرية وذلك عبر تحد ينطوي على مسابقة مكونة من 35 سؤالا معظمها عن كرة القدم.

وبمجرد تكليف الطلاب بالمهمة ستكون سرعتهم ومعرفتهم مفتاح نجاحهم، وسيتم اختيار الفائزين من كل جامعة ممن يكملون الأسئلة أسرع ولديهم 20 إجابة صحيحة على الأقل وسيحصل الفائز من كل جامعة على طقم دراسة رسمية من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ومن بين جميع المشاركين، ستختار لا ليجا والسفارة الإسبانية فائزا واحدا من كل جامعة سيواصل التنافس في المرحلة النهائية لتحديد ثلاثة فائزين إجمالا.

وسيتم دعوة الفائز من كل جامعة لتناول العشاء والقيام بجولة بصحبة مرشدين في صالة لا ليجا والمطعم الرسمي في القاهرة وهو الوحيد من نوعه حاليا في العالم.

وسيحصل الفائزون الثلاثة على مجموعة ترويجية متميزة من لا ليجا وسيتم دعوتهم لتناول الغداء مع السفير.

وقامت السفارة الإسبانية في القاهرة ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" بالفعل بتنفيذ عدد من المشاريع بالاشتراك مع الجماعة المصرية التي تقوم بتعليم الدراسات الإسبانية لآلاف من الطلاب كل عام.

وتحدثت مونتسيرات مومان المستشار الثقافي في السفارة الإسبانية بالقاهرة، وقالت: "يسلط هذا المشروع الضوء مرة أخرى على العلاقة الوثيقة والمستمرة بين السفارة وأقسام الدراسات الإسبانية في الجامعات المصرية التي تروج للغة الإسبانية كلغة دراسة".

وخلال العام الماضي قامت كلتا المؤسستين بزيارة العديد من الجامعات وإقامة حلقات دراسية عن كرة القدم والثقافة.

وتحدث خوان فوينتيس مندوب رابطة الدوري الإسباني في مصر قائلا: "من دواعي سرور لا ليجا الاقتراب من آلاف الطلاب المهتمين بكرة القدم الإسبانية، وخاصة في مثل هذه الأوقات، وتقديم شكل بديل من أشكال الترفيه للمصريين بعيدا عن المباريات، سنواصل العمل على نفس المنوال".

وتم اعتماد لا ليجا سفيرا فخريا لعلامة إسبانيا التجارية في فئة العلاقات الدولية، في حفل ترأسه الملوك الإسبان في مارس الماضي. ونما التعاون بين مختلف السفارات الإسبانية ووفود لا ليجا في الخارج خلال السنوات الأخيرة نتيجة استراتيجية تدويل لا ليجا والوجود المؤسسي الهام لإسبانيا في الخارج.

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