رسميا - مارتينيز مستمر مع منتخب بلجيكا حتى 2022

مدد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب حتى كأس العالم عام 2022.

وكان من المفترض انتهاء عقد المدرب الإسباني عقب يورو 2020 التي تأجلت للصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد البلجيكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تمديد التعاقد حتى نهاية مونديال قطر 2022.

وقال بيتر بوسيرت العضو المنتدب بالاتحاد البلجيكي للصحفيين: "أمامنا تحديات كبيرة تنتظرنا، بطولة اليورو وكأس العالم، ونعتقد أن مارتينيز هو الرجل المناسب في المكان المناسب ليقود لاعبينا للنجاح".

وأضاف "مارتينيز ليس المدير الفني لمنتخب بلجيكا فقط، بل يخطط لتطوير الكرة البلجيكية بشكل عام".

مارتينيز تسلم الإدارة الفنية لمنتخب بلجيكا في أغسطس 2016 وجعل منه منتخبا مرعبا، فالفريق حصد برونزية كأس العالم 2018.

كما تأهل لنهائيات يورو 2020 بالفوز في مبارياته الـ10 في التصفيات، إذ سجل الفريق 40 هدفا واستقبل 3 فقط.

منتخب الشياطين الحمر يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري للمنتخبات.

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