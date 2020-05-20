"الأفضل في العالم وقائدنا".. رسميا - بايرن يجدد عقد نوير

أعلن نادي بايرن ميونيخ تجديد عقد حارسه مانويل نوير حتى صيف 2023 المقبل.

وصرح كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي للنادي في بيان رسمي: "نحن سعداء للغاية لتجديد عقد مانويل، إنه أفضل حارس في العالم وقائدنا".

فيما تحدث أوليفر كان عضو مجلس الإدارة التنفيذي في النادي قائلا: "يمكنني أن أضع نفسي بسهولة في نفس موقف مانويل، نتفهم توجهه في هذه المرحلة من مسيرته وما يهمه".

وأتم "لقد أرسل رسالة قوية بهذا التجديد".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت نوير بالرحيل عن بايرن ميونيخ خاصة وأن عقده القديم كان سينتهي في صيف 2020، وكذلك مع انضمام أليكسندر نوبل حارس شالكه في نهاية الموسم الجاري إلى العملاق البافاري.

وتحدث مانويل نوير صاحب الـ34 عاما قائلا: "خلال أسابيع الإغلاق بعد تفشي فيروس كورونا، لم أرغب في اتخاذ قرار لأنه لم يعلم أحد ما سيحدث وكيف ستسير كرة القدم في ألمانيا".

وواصل "كان من المهم بالنسبة لي أن أستمر في العمل مع توني تابلوفيتش مدرب حراس المرمى لدينا، والآن وقد تم حل كل شيء، أتطلع للمستقبل بتفاؤل كبير".

وأتم "أشعر براحة كبيرة في منزلي ببفاريا وبايرن ميونيخ واحد من أكبر الأندية في عالم كرة القدم".

نوير انضم إلى بايرن قادما من شالكه في صيف 2011 بمبلغ 30 مليون يورو، وشارك الدولي الألماني خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 16 مواجهة.

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