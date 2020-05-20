فينجر: أدعم فكرة إلغاء نافذة انتقالات يناير وتحديد ميزانية الأندية المخصصة لرواتب اللاعبين

قال أرسين فينجر رئيس قسم التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يحبذ فكرة إلغاء نافذة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، كما أشار إلى ضرورة تحديد ميزانية الأندية فيما يخص رواتب اللاعبين. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح فينجر قائلا: "أنا مع إلغاء نافذة الانتقالات الشتوية في يناير، المدربون لا يتعاملون بشكل جيد معها".

وأضاف "خلال شهر أكتوبر وبمجرد ألا يلعب اللاعب مرة أخرى، يحاول أن يجد حلا في مكان آخر وينتظر شهر يناير حتى يغادر، يفقد اهتمامه ويستسلم".

أرسين فينجر طالب في 2013 حينما كان مدربا لأرسنال بتحديد نافذة الانتقالات الشتوية بصفقتين فقط، ووصفها بـأنها "غير عادلة" في شكلها الحالي.

في الموسم التالي ضم مانشستر يونايتد، خوان ماتا من تشيلسي، لينتقدها فينجر مجددا.

وتطرق فينجر للحديث عن ميزانية عقود اللاعبين في الأندية قائلا: "أيضا أنا أدعم فكرة تقليص حصة ميزانية النادي المخصصة لرواتب اللاعبين، أن تصبح 50% فقط على سبيل المثال".

وأكمل "نصف ميزانية الأندية تخصص من أجل رواتب اللاعبين والنصف الآخر مخصص للعمليات، في أرسنال هناك قاعدة كانت مطبقة علينا من البنك، أنه لا يمكننا تخطي جزء من ميزانيتنا فيما يخص رواتب اللاعبين، لكنها لم تمنعنا كذلك من دفع رواتب كبيرة".

وتابع متحدثا عن الوكلاء قائلا: "ليست لدي مشكلة مع مكافأة وكيل اللاعبين الذي يأتي لي بصفقة كبيرة".

وأضاف "حينما قام الثنائي مارك روجر وجيان فرانسوا لاريو بمساعدة النادي في ضم باتريك فييرا في 1996 ووقتها كان على وشك الانضمام إلى أياكس. كنت سعيدا للغاية للدفع له".

وواصل "لكن، حينما كنت مضطرا للدفع لوكيل لأن لاعبه جدد عقده، فلست مقتنعا أنه قام بالكثير".

وأردف "ما يزعجني أكثر بخصوص العمولات أن الوكيل يأخذها من الطرفين سواء النادي المشتري أو الذي يبيع".

وأتم "الأمر غير قانوني لكن بخلق إطاري عمل مختلفين، فهم ينجحون، أنا مع عودة متطلبات تراخيص الوكلاء، هذا أمر جيد".

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