المصري: نحن من لدينا حق لدى حسام وإبراهيم حسن.. نريد الحل الودي أو سنلجأ للقضاء

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن ناديه فوجئ بتوقيع غرامة عليه منى قبل لجنة شؤون اللاعبين لصالح الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

وقال الخولي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "الجهاز الفني هو من تقدم باستقالته ولم تتم إقالته وفوجئنا بقرار الغرامة".

وواصل "سنتقدم بتظلم للجنة شؤون اللاعبين ولجأنا للمحاكم المدنية لحفظ حق النادي المصري، الجهاز الفني للتوأم حصل على مقدم تعاقد شهرين ما يساوي مليوني جنيه ورحل".

وشدد الخولي "المصري لديه حق لدى الجهاز الفني وأتمنى انتهاء الأزمة بشكل ودي وإلا سنلجأ لمركز التحكيم والتسوية".

وأتم "التوأم قضى فترة كبيرة في المصري ونريد إنهاء الأمر بشكل جيد نظرا للعلاقة الجيدة بين الجميع".

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