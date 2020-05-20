دروجبا عن الفوز بدوري الأبطال: كدت أبكي وأستسلم وظهر من غير التاريخ

كشف الإيفواري ديديه دروجبا ما حدث من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ تشيلسي الإنجليزي.

الفيل الإيفواري تحدث عما جمعه بالإسباني خوان ماتا من أجل تحقيق اللقب.

البلوز تفوقوا في 2012 على بايرن ميونيخ الألماني في ملعب أليانز أرينا بفضل ركلات الترجيح.

كل ما يلي كتبه دروجبا على حسابه عبر "تويتر".

"منذ 8 سنوات، تعرض المدير الفني للإقالة، أنا واللاعبين عقدنا اجتماعا بعدما أدركنا دورنا الجزئي في رحيله".

"جون تيري القائد تحدث، وفرانك لامبارد، وبيتر تشيك وباقي قادة الفريق أيضا".

"قررنا تقديم كل ما لدينا في المسابقة رغم خسارتنا ذهابا 4-1 أمام نابولي، كنا ننافس على لقب دوري الأبطال منذ 8 سنوات وأقصى ما حققناه كان الوصيف".

"كل لاعب وافق على وضع كبريائه جانبا وأن نصل جميعا لنفس الهدف".

"عقب الاجتماع قلت للشاب خوان ماتا البالغ 23 عاما حينها، أرجوك يا مايسترو ساعدني على الفوز بدوري الأبطال".

"نظر ماتا لي وقال يا رجل أنت مجنون، أنت ديديه دروجبا وتريدني أن أساعدك في الفوز باللقب، فرددت عليه أنا هنا منذ 8 سنوات ولم أحقق اللقب".

We decided to all give this competition everything, despite our defeat 4-1 against Napoli. We had been chasing this trophy for eight years and couldn’t do better than runner up. Everyone agreed to put egos aside and challenge each over for the same goal. — Didier Drogba (@didierdrogba) May 19, 2020

"لذلك أنا أؤمن بقدرتك على مساعدتنا في الفوز، وسأهديك هدية إذا فزنا باللقب، كان هذا في فبراير".

"بعد 3 أشهر، كنا في ميونيخ في ملعبهم (أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ) مغمور بموجة حمراء".

"تقدم أصحاب الأرض قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء، وفي طريقي لاستئناف اللعب شعرت بإحباط شديد".

so I believe you’re the one who’s gonna help us win. I’ll even give you a present if we win it, that was end of February. Three months later, we were in Munich, in the final, in their stadium, submerged with a red wave. The hosts took the lead with 8 minutes to go and — Didier Drogba (@didierdrogba) May 19, 2020

"قال لي ماتا "صدق ديديه، عليك أن تصدق" في ذلك الوقت كنت قريبا من البكاء ورددت عليه "أصدق ماذا؟ المباراة قاربت على النهاية".

"اقتربت من البكاء مثلما خسرت نهائي دوري أبطال إفريقيا مع كوت ديفوار".

"الدقيقة الأخيرة، الركلة الركنية الأخيرة، كانت الأولى لنا مقابل 18 ركلة لـ بايرن ميونيخ".

"من أرسل الركلة الركنية... خوان ماتا، والباقي للتاريخ".

"الدرس هو صدّق دائما".

I’m gonna cry like a few months ago when I lost the final with Côte d’Ivoire. Last minute, last corner, I mean first corner for us against eighteen for Bayern Munich. Guess who took that corner kick... @juanmatagarcia and the rest is history. The lesson is ALWAYS BELIEVE !!!! — Didier Drogba (@didierdrogba) May 19, 2020

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