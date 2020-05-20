الجزيري: المقاولون قادر على التأهل لبطولة إفريقيا حال استئناف الدوري

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الأهلي - المقاولون العرب - أحمد فتحي

يرى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب أن فريقه قادرا على التأهل لبطولات إفريقيا في حالة استكمال الدوري المصري.

سيف الدين الجزيري

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وقال الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس2: "جئت من تونس إلى طنطا ولم أوفق وعدت مرة أخرى إلى بلادي ولعبت لنادي الملعب التونسي، ثم تلقيت عرضا من المقاولون".

وأضاف "المقاولون يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويملك مدربا رائعا وهو عماد النحاس الذي يتعامل معي بكل احترام وينصحني دائما".

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وأكمل "لذلك كنت أريد التألق مع المقاولون حتى يكون بوابتي للاحتراف والانتقال خطوة أخرى للأمام".

وشدد "طموحي الانضمام للمنتخب تونس ولكن ذلك لن يحدث إلا بالاجتهاد والظهور بمستوى مميز مع المقاولون".

وكشف "تلقيت عروضا للاحتراف خارج مصر في الفترة الماضية ولكن الأمور كلها في يد إدارة النادي".

وعن زملائه من تونس في الدوري المصري قال: "لا أحد ينكر تألق علي معلول وفرجاني ساسي مع الأهلي والزمالك".

وأتم تصريحاته "أتواصل دائما مع زملائي من تونس مثل علي معلول وفرجاني ساسي ورفيق كابو، وأي لاعب من شمال إفريقيا قادرا على الظهور بشكل مميز في الدوري المصري".

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