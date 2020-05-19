خيمة في الجول - نور الشربيني: ما فعله أهلي يبرهن على قوة علاقتي بـ الوليلي

شددت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الاسكواش، على قوة علاقتها بمنافساتها المصريات رغم التباري القوي داخل الملعب.

الشربيني التي تتصدر التصنيف العالمي للشهر 31 على التوالي، حلت ضيفة على خيمة في الجول، وناقشت العديد من الأمور التي تخص مشوارها الحافل.

واسترجعت الشربيني انفجارها المبكر في عالم الاسكواش: "فزت ببطولة العالم للناشئات تحت 19 عامًا وقتما كانا عمري 13 سنة فقط".

وأضافت مازحة: "حصدت لقبها 3 مرات مختلفة وهو رقم قياسي لا أتمنى أن يُحطَم".

وتتنافس الشربيني في عالم الاسكواش مع العديد من المصريات الذين يتواجدون في مراكز متقدمة من التصنيف العالمي، إلا أنها تشدد على قوة علاقتهما بهن، خصوصا رنيم الوليلي، وأمنية عبد القوي.

وقالت الشربيني لـ FilGoal.com: "علاقتي بـ رنيم وأمنية منذ أن كان عمري 13 عامًا".

وأضافت: "أهلي كانوا يسمحون بسفري وحدي لأنهم يعرفون أن رنيم وأمنية ستسافران معي".

وأكملت: "علاقتنا قوية جدا ولا تتأثر بالتنافس داخل الملعب".

وتلعب الشربيني مؤخرا رغم معاناتها بشدة من إصابة طويلة الأمد في الركبة.

وعن ذلك قالت الشربيني: "الوضع ليس مثاليا حاليا بالنسبة لي لأني ملتزمة المنزل ولا أستطيع متابعة الإصابة".

وأوضحت: "خضعت لعملية في الركبة منذ 10 سنوات، وألعب بشكل مستمر دون أن أكون جاهزة 100%، الأمر مستمر لفترة طويلة".

وتابعت: "الطبيب أخبرني وقت تلك الجراحة أنني لن أمارس الاسكواش مجددا بسبب مشكلة في عظام الركبة".

وعن مسألة المساواة في الجوائز المادية بين الرجال والسيدات في الاسكوالش، قالت الشربيني: "نحاول منذ فترة أن تكون الجوائز المادية متساوية بين الرجال والنساء، ووصل الوضع الآن إلى أن البطولات الثمانية الكبرى صارت تساوي تقريبا بين الفائزين من الجنسين".

وأتمت: "لكن هذا الوضع لم يكن موجودا في السابع، إلا أن الوضع تحسن الآن خصوصا بسبب المتابعة الكبيرة التي تحظى بها مباريات السيدات".

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