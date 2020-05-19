تقرير: فان بوميل يسعى لتدريب ميلان

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

فان بوميل وليونيل ميسي

يسعى الهولندي مارك فان بوميل لتدريب ميلان الإيطالي ووضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي.

الهولندي ليس مرتبطا بناد بعدما ترك تدريب إيندهوفن في ديسمبر 2019.

ووفقا لموقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي فأن الهولندي البالغ 43 تواصل مع مُلاك ميلان لوضع اسمه ضمن المرشحين لخلافة ستيفانو بيولي.

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ويعد الألماني رالف رانكيك هو الاسم الأوفر حظا لتدريب ميلان الموسم المقبل بعدنا اتفق وفقا لتقارير مع إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي اللومباردي.

وسبق أن ارتدى فان بوميل قميص ميلان موسما ونصف توج خلالها بلقب الدوري والسوبر الإيطالي بين 2010 و2012.

وعمل عقب اعتزاله كمدرب مساعد في المنتخب السعودي والأسترالي.

وقاد إيندهوفن خلال موسم ونصف بدءا من 2018-19 خلال 75 مباراة فاز في 44 منها لكنه فشل في الفوز بالألقاب.

وحال فاز الهولندي بفرصة تدريب الروسونيري لن يكون أول من مثّل النادي مؤخرا ودربه لاحقا، بعدما ظهر كلا من كلارنس سيدورف وفيليبو إنزاجي وكريستيان بروتشي وجينارو جاتوزو على مقعد النادي فنيا في السنوات الـ 6 الأخيرة.

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