بايرن يسقط يونيون برلين بسهولة ويوسع الفارق مع دورتموند

لم يجد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني وحامل اللقب صعوبة في التغلب على مضيفه يونيون برلين يوم الأحد في الجولة 26 من البطولة.

ورغم البداية الجريئة للفريق المضيف إلا أن بايرن سيطر على زمام المباراة واقتنص فوزه الخامس تواليا في الدوري بثنائية روبرت ليفاندوفسكي وبنيامين بافار.

ووسع النادي البافاري الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط مع أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، بوصوله للنقطة 58.

وكاد رفاق ليفاندوفسكي يتقدمون في الدقيقة 17 بهدف توماس مولر لكن الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمر ضغط الضيوف إلى أن حصل ليون جوريتسكا على ركلة جزاء في الدقيقة 40 تقدم لها ليفاندوفسكي وسدد على يسار الحارس محرزا هدفه رقم 27 في الموسم الحالي للدوري وعزز تصدره لترتيب الهدافين.

ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه الأول في عصر فيروس كورونا ويحافظ على التباعد الاجتماعي😃👏pic.twitter.com/84pDok3mKj — FilGoal (@FilGoal) May 17, 2020

وواصل بايرن سيطرته على المباراة في العاصمة الألمانية وأهدر فرصا عديدة لزيادة الفارق لكن الضربة القاضية جاءت في الدقيقة 80 عن طريق بافار الذي وجه الكرة بضربة رأس متقنة في الشباك إثر ركلة ركينة.

وظل يونيون برلين في المركز 12 بترتيب البطولة ورصيده 30 نقطة ويلعب يوم الجمعة الدربي ضد مضيفه هيرتا برلين.

بينما بايرن، حامل اللقب في آخر 7 مواسم، يستضيف اينتراخت فرانكفورت يوم السبت.

وتستكمل مباريات الدوري الألماني بعد توقف شهرين وأكثر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتجري المباريات دون حضور الجمهور وبإجراءات وقائية محددة.

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