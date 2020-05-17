خبر فى الجول - المصري يصرف منحة نصف شهر لقطاع الناشئين.. ويستنجد بدعم المحافظ

الأحد، 17 مايو 2020 - 18:27

كتب : أيمن عيد

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قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف منحة بقيمة راتب نصف شهر لمدربي قطاع الناشئين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل إدارة النادي المصري، بإن النادي قرر صرف راتب نصف شهر للمدربين، تضامنا مع ظروف المدربين، وبمناسبة حلول عيد الفطر.

تأتي تلك الخطوة على الرغم من القرار السابق بحل قطاع الناشئين بسبب إيقاف النشاط الكروي.

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من جهة أخرى، أرسل المصري طلبا إلى محافظ بورسعيد عادل الغضبان، لصرف دعم مالي عاجل لإنقاذ النادي من أزمته المالية التي يمر بها، بعدما توقف دعم الجهاز التنفيذي للمحافظة منذ عدة أشهر.

وتتوقف كرة القدم في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

المصري كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

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