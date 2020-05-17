ماينز "الإفريقي" يحبط كولن بتعادل مثير في الدوري الألماني

الأحد، 17 مايو 2020 - 17:35

كتب : FilGoal

ماينز

تواصلت إثارة الدوري الألماني لليوم الثاني تواليا بعد استئناف البطولة التي توقفت في مارس الماضي، ففي ملعب رين إينرجي فرط كولن في تقدم ثمين ليتعادل مع ضيفه ماينز بهدفين لمثلهما في الجولة 26.

وبدأت المباراة ساخنة باحتساب الحكم ركلة جزاء للمضيف تقدم لها مارك أوث ليضع كولن في المقدمة في الدقيقة السادسة.

وعزز كولن النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 53 أحرزه النمساوي فلوريان كاينز بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين.

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لكن ماينز انتفض فور دخول النيجيري تايو أوونييي الذي قلص الفارق في الدقيقة 61 بتسديدة من مسافة قريبة إثر متابعة لتمريرة أرضية من اليمين.

وفي الدقيقة 72 استطاع الضيوف معادلة النتيجة بهدف إفريقي ثان سجله الكاميروني بيير كوندي مالونج بشكل رائع بعدما شق وسط ملعب كولن واخترق منطقة الجزاء وسدد على يسار الحارس.

واستمرت إثارة المباراة، التي افتقدت لأهازيج المدرجات، وكان ماينز الأقرب لإكمال عودته الرائعة بفوز غال لكن المواجهة انتهت بالتعادل.

وظل كولن عاشرا في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 33 نقطة بينما ابتعد ماينز مقدار نقطة عن منطقة الخطر وظل في المركز 15 ورصيده 27 نقطة.

ويستضيف كولن فريق فورتونا دوسلدورف يوم الأحد ويلعب ماينز ضد ضيفه لايبزيج.

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