تقرير مغربي: الاتحاد العربي سيلغي البطولة العربية في هذه الحالة

الأحد، 17 مايو 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

ذكر تقرير مغربي أن أعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم اتفقوا على إمكانية إلغاء النسخة الحالية للبطولة العربية للأندية في حالة واحدة.

وذكر موقع le360 sport المغربي أن الاتحاد العربي سيقوم بإلغاء المسابقة إذا استمر إيقاف جميع الدوريات المحلية والمنافسات الأخرى حتى أغسطس المقبل.

وأوضح التقرير أنه سيكون من الصعب على الاتحاد العربي حينها إيجاد تواريخ لإجراء مباريات نصف النهائي والنهائي.

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ويعتبر أعضاء الاتحاد العربي إلغاء النسخة الحالية آخر خيار يمكن اللجوء إليه، بعد التعرف على مصير الدوريات المحلية في البلدان التي تأهلت أنديتها إلى المربع الذهبي، ويتعلق الأمر بالدوري المصري والمغربي والسعودي.

سيجد الاتحاد العربي صعوبة كبيرة في لعب مباريات المربع الذهبي والنهائي على اعتبار أن أندية الإسماعيلي والرجاء واتحاد جدة والشباب ستحاول إنهاء مبارياتها في الدوريات المحلية، قبل بداية الموسم المقبل.

كما أن الرجاء المغربي عليه خوض نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك أيضا.

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