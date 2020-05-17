التشكيل - بايرن يعود لكرة القدم بقوته الضاربة

الأحد، 17 مايو 2020 - 17:09

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - تشيلسي - دوري أبطال أوروبا

قائمة ممتازة من اللاعبين يبدأ بها بايرن ميونيخ مباراته ضد يونيون برلين يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الألماني.

يسعى حامل اللقب لزيادة فارق النقاط مرة أخرى مع دورتموند وصيف البطولة الذي قلص الفارق إلى نقطة بسحقه لشالكه بأربعة أهداف دون رد يوم السبت.

ويحل بايرن، متصدر البطولة، ضيفا على يونيون برلين صاحب المركز 12 في أول مباراة للناديين بعد توقف المواجهات لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ويدفع المدرب هانز-جيتر فليك بقوته الضاربة أمام يونيون برلين.

وتشكيل بايرن في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة هو التالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جيروم بواتينج - بنيامين بافار - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز

وسط الملعب: تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميتش - توماس مولر - سيرج جنابري - ليون جوريتزكا

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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