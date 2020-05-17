اتحاد الكرة: لابد من تضحية مالية لاستئناف الموسم.. ودوري المجموعتين ضد المصلحة العامة

فتح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الباب أمام احتمالات عديدة بشأن استئناف منافسات الموسم الجاري.

قال العطار عبر إذاعة الشباب والرياضة "طرحنا أكثر من سيناريو منها تجميع الفرق في مكان واحد أو مكانين ليكونوا تحت السيطرة الطبية، وقدمنا هذا الاقتراح بالفعل لوزارة الرياضة"

وأضاف "ما ظهر من إجراءات احترازية مع عودة مباريات الدوري الألماني له تكلفة باهظة كبيرة، التكلفة لن تكون عائقا أمامنا بكل تأكيد، ولكن لابد أن يعلم الجميع أن عودة النشاط سيكون أمامها تضحية مالية كبيرة".

وشدد "لابد أن يفكر الجميع في المصلحة العامة، إلا أن ما يحدث من بعض الأندية هو الاهتمام بالمصلحة الشخصية، وهذا أمر غير مقبول بكل تأكيد".

وبشأن إمكانية إقامة الدوري الموسم المقبل بنظام المجموعتين، أجاب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "هل هذا الاقتراح مقبول فنيا؟ أعتقد أنه ضد المصلحة العامة"

وأشار "لدينا خبرات سابقة بشأن تلاحم المواسم منذ 2011 تساعدنا حال عدم عودة النشاط في الوقت الحالي".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا، ولكن مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيا بداية من منتصف شهر يونيو.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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