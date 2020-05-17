يويفا: سننهي الموسم في أغسطس.. من ألغى بطولة الدوري عليه خوض التصفيات للمشاركة أوروبيا

تحدث أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي عن موقف يويفا من إنهاء الموسم الجاري بالبطولات الأوروبية.

انتشار فيروس كورونا أثر على كرة القدم في أوروبا والعالم أجمع مما أدى إلى توقف كل المنافسات الرياضية في الشهرين الماضيين.

وقال تشيفيرين في تصريحات لشبكة beINSPORTS "نخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل، بما فى ذلك دوري أبطال أوروبا والدورى الأوروبي".

وأضاف "علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المواعيد الجديدة، ولكن يمكنني القول إن الموسم سينتهي في أغسطس المقبل في حالة بقاء الأمر كما هو عليه الآن".

وتابع "أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم الجاري، أما المسابقات التي لن تكمل الموسم فهي صاحبة القرار".

وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي "في هذه الحالة سيكون على فرق هذه الدوريات خوض تصفيات إذا أرادت المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل".

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