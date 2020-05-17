الرجاء: لم نفاوض الزمالك لضم أحداد بشكل نهائي

لم يبدأ نادي الرجاء المغربي أي مفاوضات حول ضم حميد أحداد جناح الزمالك المعار في صفقة انتقال نهائية.

وقال جواد الزيات رئيس النادي في تصريحات أبرزتها جريدة le 360 سبورت المغربية: "التجديد لمحسن متولي قائد الفريق، سيكون أسهل من التفاوض مع حميد أحداد من أجل الاستمرار مع الخضر في الموسم المقبل".

وأضاف "الرجاء عند تجديده لمتولي يفاوض اللاعب مباشرة دون وسيط، بينما في حالة أحداد سيكون عليه الدخول في مفاوضات مع فريقه الزمالك".

وبدأ الرجاء حسب الزيات، مفاوضاته مع متولي لتجديد عقده، بينما لم يبدأ بعد مفاوضاته مع الزمالك بخصوص أحداد، إذ أوضح رئيس الرجاء، أن مجلس إدارة النادي يفضل الانتظار لمعرفة مصير الدوري ودوري الأبطال، والبطولة العربية، قبل الحسم في الموضوع.

ويلعب أحداد معارا لفريق الرجاء من الزمالك، مع وجود بند في عقد اللاعب، يمنح الفريق الأخضر أحقية شرائه في حال توصل إلى اتفاق مع الفريق المصري.

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