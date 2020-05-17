الرجاء: لم نفاوض الزمالك لضم أحداد بشكل نهائي

الأحد، 17 مايو 2020 - 16:07

كتب : FilGoal

حميد أحداد - همام طارق - أسامة إبرهيم - الإسماعيلي - الرجاء

لم يبدأ نادي الرجاء المغربي أي مفاوضات حول ضم حميد أحداد جناح الزمالك المعار في صفقة انتقال نهائية.

وقال جواد الزيات رئيس النادي في تصريحات أبرزتها جريدة le 360 سبورت المغربية: "التجديد لمحسن متولي قائد الفريق، سيكون أسهل من التفاوض مع حميد أحداد من أجل الاستمرار مع الخضر في الموسم المقبل".

وأضاف "الرجاء عند تجديده لمتولي يفاوض اللاعب مباشرة دون وسيط، بينما في حالة أحداد سيكون عليه الدخول في مفاوضات مع فريقه الزمالك".

أخبار متعلقة
رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة ستكون عاما واحدا محمد فضل في رسالة لأحد رؤساء الأندية: تعجبت مما تقول ذا أثليتيك: عمرو زكي.. تجسيد رواية "الدكتور جيكل والسيد هايد" في موسم واحد

وبدأ الرجاء حسب الزيات، مفاوضاته مع متولي لتجديد عقده، بينما لم يبدأ بعد مفاوضاته مع الزمالك بخصوص أحداد، إذ أوضح رئيس الرجاء، أن مجلس إدارة النادي يفضل الانتظار لمعرفة مصير الدوري ودوري الأبطال، والبطولة العربية، قبل الحسم في الموضوع.

ويلعب أحداد معارا لفريق الرجاء من الزمالك، مع وجود بند في عقد اللاعب، يمنح الفريق الأخضر أحقية شرائه في حال توصل إلى اتفاق مع الفريق المصري.

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة - ناشئ الأهلي الذي رحل عن الزمالك بسبب الصفقات الكثيرة

"لدينا حالة ارتياح".. مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف خطوات إمكانية استئناف النشاط

رئيس الوزراء يعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا من منتصف يونيو

أجانب منسيون – أورتيجال: تغيرت الأسماء في مباراة الـ6-0 واستمر الأهلي مميزا

تريزيجيه: الصيام في إنجلترا صعب للغاية

الزمالك الرجاء حميد أحداد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: قرارات مجلس الوزراء خطوة إيجابية يجب البناء عليها 6 دقيقة | الدوري المصري
يويفا: سننهي الموسم في أغسطس.. من ألغى بطولة الدوري عليه خوض التصفيات للمشاركة أوروبيا 27 دقيقة | أوروبا
الرجاء: لم نفاوض الزمالك لضم أحداد بشكل نهائي 47 دقيقة | مصر
اختفوا في ظروف غامضة - محمد خفاجة.. ناشئ الأهلي الذي رحل عن الزمالك بسبب الصفقات الكثيرة ساعة | الدوري المصري
"لدينا حالة ارتياح".. مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوات إمكانية استئناف النشاط بعد قرارات مدبولي 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس الوزراء يعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا من منتصف يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
تريزيجيه: الصيام في إنجلترا صعب للغاية.. وهذه صعوبات فترة التوقف 2 ساعة | أوروبا
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: حكمنا بأحقية التوأم في راتب شهرين.. لجوء المصري للمحاكم خاطئ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك