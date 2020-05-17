"إبراهيموفيتش سينضم إلى بولونيا أو يعود للسويد"

الأحد، 17 مايو 2020 - 13:03

كتب : محرر في الجول

إبراهيموفيتش

قال سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا إن زلاتان إبراهيموفيتش لن يبقى في ميلان الموسم المقبل، وصرح "سينضم إلينا أو يعود إلى السويد".

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

وصرح ميهايلوفيتش للتلفزيون الصربي "إبراهيموفيتش اتصل بي قبل بضعة أيام وسنرى ما ينوي فعله في الصيف".

وأكمل "بالتأكيد لن يبقى في ميلان، وسنرى إذا كان سينضم إلينا أو سيعود إلى السويد."

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وكان زلاتان صاحب الـ38 عاما فكر في الانضمام إلى في بولونيا في يناير، بحكم علاقة الصداقة التي تربطه بـ ميهايلوفيتش، لكن المدرب قلل من تأثير هذه الصداقة على العمل بينهما في حال الانضمام للفريق.

وأوضح "يعاملني إبرا بشكل مختلف عن الآخرين، فهو يأخذ احتياطه مما يقوله وكيف يتصرف معي، وذلك لأن الأشخاص الخطرين يتعرفون على بعضهم البعض".

ويمتد عقد إبرا مع الروسونيري إلى نهاية هذا الموسم بعد انضمامه في يناير كصفقة انتقال حر.

وكان إبراهيموفيتش يتدرب مع هاماربي، النادي الذي يملكه في السويد خلال فترة الحظر الصحي في إيطاليا وتوقف كرة القدم.

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