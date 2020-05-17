الاتحاد القطري يعلن موعد استئناف وختام الموسم الكروي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تاريخ استئناف منافسات المسابقات المحلية لموسم 2019-2020 وذلك يوم 24 يوليو على أن ينتهي في 26 أغسطس.

ويأتي ذلك بعد قرار الإيقاف الذي كان قد تم اتخاذه مسبقا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم أن تحديد فترة استئناف النشاط جاء بعد اتخاذ كل الإجراءات المصحوبة بها وتم إجراء مشاورات مع المسؤولين في وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة جميع المعنيين.

يذكر أن النشاط الكروي بدأ في العودة مجددا حول العالم بعد فترة إيقاف وصلت إلى شهرين.

استكمال منافسات المسابقات المحلية لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك من تاريخ ٢٤ يوليو وحتى ٢٦ اغسطس من العام الجاري pic.twitter.com/H5YwUYndPA — الاتحاد القطري لكرة القدم من 🏠 (@QFA) May 17, 2020

وأقيمت أولى مباريات الدوري الألماني بعد غياب شهرين أمس السبت بفوز بوروسيا دورتموند على شالكة بأربعة أهداف نظيفة.

كما تم إلغاء الموسم في بعض الدول الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.

ومن المقرر أن يعود الدوري الإسباني والإيطالي في منتصف يونيو المقبل.

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