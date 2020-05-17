الاتحاد القطري يعلن موعد استئناف وختام الموسم الكروي

الأحد، 17 مايو 2020 - 12:33

كتب : FilGoal

كولومبيا - قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تاريخ استئناف منافسات المسابقات المحلية لموسم 2019-2020 وذلك يوم 24 يوليو على أن ينتهي في 26 أغسطس.

ويأتي ذلك بعد قرار الإيقاف الذي كان قد تم اتخاذه مسبقا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم أن تحديد فترة استئناف النشاط جاء بعد اتخاذ كل الإجراءات المصحوبة بها وتم إجراء مشاورات مع المسؤولين في وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة جميع المعنيين.

أخبار متعلقة
إصابة 6 من عمال مشاريع كأس العالم قطر 2022 بفيروس كورونا بلاتر يقترح إقامة كأس العالم 2022 خارج قطر اتحاد تنس الطاولة يوضح لـ في الجول سبب استبعاد مصر من بطولة قطر الكبرى ومشاركة الصين إسماعيل يوسف لـ في الجول: بعثة الزمالك ستعود إلى مصر من قطر على مرتين

يذكر أن النشاط الكروي بدأ في العودة مجددا حول العالم بعد فترة إيقاف وصلت إلى شهرين.

وأقيمت أولى مباريات الدوري الألماني بعد غياب شهرين أمس السبت بفوز بوروسيا دورتموند على شالكة بأربعة أهداف نظيفة.

كما تم إلغاء الموسم في بعض الدول الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.

ومن المقرر أن يعود الدوري الإسباني والإيطالي في منتصف يونيو المقبل.

اقرأ أيضا

اللجنة الأولمبية تفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

تقرير: الاتحاد العربي يرفض اقتراح الإسماعيلي

اتحاد الكرة يجيب عما سيحدث في حال إلغاء النشاط

هل يستأنف منافسا الأهلي والزمالك نشاطهما المحلي؟

جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي

قطر فيروس كورونا استئناف النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - بايرن يعود لكرة القدم بقوته الضاربة 2 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: لابد من تضحية مالية لاستئناف الموسم.. ودوري المجموعتين ضد المصلحة العامة 16 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: قرارات مجلس الوزراء خطوة إيجابية يجب البناء عليها 23 دقيقة | الدوري المصري
يويفا: سننهي الموسم في أغسطس.. من ألغى بطولة الدوري عليه خوض التصفيات للمشاركة أوروبيا 45 دقيقة | أوروبا
الرجاء: لم نفاوض الزمالك لضم أحداد بشكل نهائي ساعة | مصر
اختفوا في ظروف غامضة - محمد خفاجة.. ناشئ الأهلي الذي رحل عن الزمالك بسبب الصفقات الكثيرة ساعة | الدوري المصري
"لدينا حالة ارتياح".. مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوات إمكانية استئناف النشاط بعد قرارات مدبولي 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس الوزراء يعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا من منتصف يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك