العواطف جزء من اللعبة.. بوندسليجا يرفض معاقبة ثنائي هرتا برلين لخرقه قواعد التباعد

لم تفرض رابطة الدوري الألماني أي عقوبة على ثنائي هرتا برلين الذي اخترق قواعد التباعد الاجتماعي واحتفل بالتقبيل احتفالا بأحد الأهداف يوم السبت.

كرة القدم عادت للحياة بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، عبر الدوري الألماني الذي فاز فيه هرتا برلين على هوفنهايم بثلاثية بيضاء ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ورفضت رابطة بوندسليجا معاقبة ديدريك بوياتا مدافع هيرتا برلين الذي احتفل مع زميله ماركو جروجيك بعد أحد أهداف الفريق مما يعد اختراقا صريحا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وأفادت رابطة الدوري الألماني في بيان أنها لن تعاقب ثنائي هيرتا برلين بسبب الاحتفال أمام هوفنهايم، وعدم تنفيذ توصيات التباعد الاجتماعي عند الاحتفال بالأهداف.

وأوضحت رابطة الدوري الألماني أنها أوصت اللاعبين بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، لكن الأمر لا يصل للعقوبات.

من جهته قال برونو لاباديا مدرب هيرتا برلين في تصريحات للصحفيين "أتمنى أن يفهم الناس إنها مجرد توصيات".

وأضاف "لقد خضعنا لاختبار فيروس كورونا 6 مرات من قبل، المرة الأخيرة كانت ليلة المباراة، وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية".

وشدد "العواطف أيضاً جزء من لعبة كرة القدم وهو أمر لا يمكن تجاهله".

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