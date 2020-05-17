بارما يعلن إصابة 2 من اللاعبين بفيروس كورونا

الأحد، 17 مايو 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

روما - بارما

أعلن نادي بارما عن عزل اثنين من لاعبيه بعد إيجابية اختبارهما لفيروس كورونا.

وكشف بيان نادي بارما عن إجراء 60 شخصا من النادي سواء لاعبين أو موظفين اختبارات فيروس كورونا.

وجاءت جميع الاختبارات سلبية باستثناء اثنين من اللاعبين، والذين لم يظهر عليهما أي أعراض.

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وأوضح البيان "كلاهما كانا إيجابيان في الاختبار الأول وسالبين في الاختبار الثاني بعد 24 ساعة".

وأضاف "ورغم ذلك، تم عزل الثنائي وهما في حالة ممتازة وبدون أي أعراض، وسيتم مراقبتهم باستمرار".

بينما باقي الفريق يبدأ تدريباته الجماعية يوم الإثنين 18 مايو، بعد موافقة الحكومة على ذلك.

ورغم أن تحول اختبار اللاعبين من إيجابي إلى سلبي وهو ما يعني تعافيهما تماما، لكن يجب أن يجتاز جميع اللاعبين الاختبار المزدوج من أجل المشاركة في التدريبات.

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