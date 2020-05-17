حسام حسن يكشف لماذا فشل انتقاله لـ الأهلي والزمالك

الأحد، 17 مايو 2020 - 01:41

كتب : FilGoal

حسام حسن - طارق حامد - الزمالك - سموحة

تحدث حسام حسن مهاجم سموحة على فشل انتقاله للأهلي والزمالك وحقيقة عرض الدوري الأمريكي.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال مهاجم الفريق السكندري عن العروض المُقدمة له: "لدي عرض من الدوري الأمريكي، تواصل معي وكيل للانتقال لأحد أندية القمة في سوق الانتقالات الصيفية وطلبت منه التواصل مع إدارة النادي".

تابع عن إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك: "أنا لاعب محترف وشرف لي اللعب للأهلي أو الزمالك، ولو سأختار سأنضم لمن يحتاجني أكثر فنيا".

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أكمل عن عروض القطبين السابقة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "الأهلي عرض 20 مليون الموسم الماضي ولاعبين على سموحة لضمي، لكن العرض لم يُرض فرج عامر ولم تتم الصفقة".

وواصل عن عرض الزمالك "الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر منع انضمامي للأبيض".

وأتم عن موقف طريف واجهه عقب تأهل مصر لكأس العالم 2018: "بسبب الفنان عمرو وهبة الجميع عرف أنني حصلت على مكافأة مليون ونصف عقب التأهل لكأس العالم رغم عدم مشاركتي مع المنتخب أمام الكونغو، وبعدها خضت مباراة مع بتروجت وتعرضت للإصابة بخلع في الكتف، والجميع تبرع بالمكافأة لصندوق تحيا مصر".

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