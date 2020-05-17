مدرب غانا السابق عن مباراة 6-1: وضعت لاعبا لمراقبة صلاح.. وهدفنا كان الفوز بفارق 3 أهداف

الأحد، 17 مايو 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

مصر غانا

أوضح كواسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب غانا كيفية الفوز على مصر بنتيجة 6-1 في تصفيات كأس العالم 2014.

وقال أبياه عن الفوز الكبير على منتخب مصر بقيادة بوب برادلي: "مباراة صعبة للغاية لكن الشيء الجيد أنه أتيحت لي الفرصة لمشاهدة المباريات السابقة لمصر وإيجاد نقط القوة والضغف وقررت تغيير مراكز بعض اللاعبين في أرضية الملعب".

وأردف "أجريت عدة تغييرات فنية قبل مواجهة مصر مثل ثنائية علي مونتاري ومايكل إيسيان في الوسط وأتت بثمارها".

أخبار متعلقة
بيان رسمي - وزارة الرياضة تنفي إلغاء الموسم الكروي في مصر خيمة في الجول – ضياء السيد يكشف الفارق بين أجيال مصر التاريخية.. وما كان سيفعله في أزمة وردة السولية: لو لم يكن طارق حامد مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر فيديو في الجول - كيف يعيش أجانب الدوري؟ بيكلي وكوفي يتحدثان عن حياتهما في مصر

وأضاف عبر لقائه مع قناة أون تايم سبورتس "وضعت لاعبا لمراقبة محمد صلاح وطالبته بمنعه من استلام الكرة".

وواصل "أشركت لاعبا شابا يُدعى واريس وقررت اللعب بجيان أسامواه في الهجوم وكذلك كريستيان أتسو لاستغلال السرعات، وشكلنا فريقا على أعلى مستوى".

وأكمل "هدفنا كان الفوز بفارق 3 أهداف، وكنا محظوظين بتسجيل 3 أهداف أخرى".

وردا على استخدام السحر أمام مصر؟ "السحر كان عزيمة اللاعبين والتصميم، كان لدينا مزيجا بين أصحاب الخبرة والشباب وامتاز الفريق بالسرعة الشديدة وأدركت مناطق الضعف في دفاع مصر لخلق أكبر كم من الفرص للتهديف".

منتخب مصر فاز إيابا بهدفين مقابل هدف ومعها انتهت تجربة بوب برادلي مع الفراعنة لتبدأ مرحلة جديدة كليا.

وعن تفوق مصر في تصفيات كأس العالم 2018 رد قائلا: "كنت بديلا للأفرام جرانت وعندما توليت المسؤولية كنا نمتلك نقطة واحدة فقط بعد مرور جولتين".

وأوضح "إذا كنت مدربا في مواجهة مصر ذهابا لم نكن لنخسر، التعادل مع أوغندا على أرضنا حينها كان صافرة إنذار".

واسترسل "المنافسة كانت قوية ومصر بدأت بشكل طيب في التصفيات ومع الوصول للمرحلة الأخيرة لم يكونوا في أفضل مستوياتهم لكنه استفدوا من البداية الجيدة، مصر كانت تستحق الوصول لكأس العالم 2018".

وتطرق للحديث عن الخروج المبكر لغانا من أمم إفريقيا 2019 مواصلا "كنت أبني فريقا شابا، وضممت لاعبين صغار السن للفريق وإذا عدنا للبطولة ستدرك أن أغلب اللاعبين انضموا لأول مرة مع المنتخب".

وأتم "استطعنا تصدر الترتيب، لكن أمام تونس لم نحقق الفوز وخرجنا بركلات الترجيح، الأمر تعلق بسوء حظ".

طالع أيضا:

هاني رمزي يحكي كواليس ما جرى في أزمة وردة خلال معسكر المنتخب

لايف في الجول: أحمد حسن يختار أعظم لاعب زامله

وكيل وردة يتحدث عن "الاعتداء" على اللاعب ومستقبله

أحمد حسن يكشف سبب رحيله من الأهلي وانتقاله لـ الزمالك

اختفوا في ظروف غامضة - الليبرو الذي وقع لـ الأهلي بكوب ليمون

كواسي أبياه منتخب غانا منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة ستكون عاما واحدا 43 دقيقة | الدوري المصري
حسام حسن يكشف لماذا فشل انتقاله لـ الأهلي والزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
حسام حسن: تعرضت لسوء تفاهم مع العميد في البدايات.. ولم أنجح في اختبارات الأهلي ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يُجيب.. ماذا سيحدث في حالة إلغاء النشاط في مصر ساعة | الدوري المصري
مدرب غانا السابق عن مباراة 6-1: وضعت لاعبا لمراقبة صلاح.. وهدفنا كان الفوز بفارق 3 أهداف ساعة | منتخب مصر
محمد فضل في رسالة لأحد رؤساء الأندية: تعجبت مما تقول 2 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: لا يوجد قرار بإلغاء الدوري.. واقترحت سيناريو بديلا على اللجنة الخماسية 2 ساعة | الدوري المصري
جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك