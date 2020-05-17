محمد فضل في رسالة لأحد رؤساء الأندية: تعجبت مما تقول

أبدى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تعجبه من تصريحات أحد رؤساء الأندية في مصر بخصوص "التدخل الحكومي" في مصير الدوري.

وقال محمد فضل: "عودة النشاط في مصر هو قرار دولة".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "تعجبت مما قاله أحد رؤساء الأندية منذ يومين، تعقيبا على كلامي".

وأوضح "رئيس أحد الأندية ذكر اسمي منذ يومين وعقب على تصريحاتي بخصوص عودة النشاط قرار دولة، بأن ذلك يعد تدخلا حكوميا".

وأكمل حديثه قائلا: " تعجبت وحزنت من خروج تلك التصريحات من شخص مسؤول، أقول له راجع كل خطابات فيفا وأعلم جيدا أننا في وباء عالمي".

وتابع "أشعر بالحزن الشديد عندما تخرج تلك التصريحات من شخص مسؤول، أتمنى أن يكون كافة المسؤولين على قدر كبير من الاستيعاب والوعي".

وأشار "نحن في وباء عالمي والاتحاد الدولي ترك القرارات للدول لتحديد مصيرها، وهذا ليس تدخلا حكوميا. التدخل الحكومي هو تدخل فني أثناء النشاط الطبيعي، ولكن الآن نحن في ظروف ووباء عالمي".

وأتم "أتمنى أن تكون رسالتي واضحة لهذا المسؤول".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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