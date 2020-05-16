محامي اللاعب: شهرة النقاز لم تشفع له أمام القضاء.. لم يتم إلغاء العقوبة

تحدث أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عما فعله اللاعب أثناء محاكمته الأخيرة في تونس.

وقال محامي اللاعب: "النقاز عبر أمام المحكمة عن ندمه الشديد على ما فعله".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة موزاييك التونسية "اللاعب كان بصدد توزيع إعانات للمحتاجين بمناسبة شهر رمضان، قبل وقت قليل من الواقعة التي تسببت في إيقافه (الاعتداء على فرد الأمن)".

وواصل "وضعية النقاز والمستندات والأدلة التي تم تقديمها إلى المحكمة هي التي شفعت له أمام القضاء، وليس شهرته".

وتابع "شهرة النقاز لم تشفع له أمام القضاء كما يقول البعض".

وأتم "لم يتم إلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب، بل تم تأجيل التنفيذ".

وحُكم على النقاز في وقت سابق بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تعرضه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال. (طالع التفاصيل)

وقضت المحكمة التونسية بالحكم مع تأجيل التنفيذ في حق النقاز.

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ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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