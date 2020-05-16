باهر المحمدي يتعرض لحادث سير بسيط

السبت، 16 مايو 2020 - 21:44

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

تعرض باهر المحمدي قائد نادي الإسماعيلي لحادث سير بسيط اليوم السبت، في طريق ذهابه للقاهرة قادما من الإسماعيلية.

وانفجر إطار سيارة باهر المحمدي أثناء قيادته في طريقه من الإسماعيلية إلى القاهرة، لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة.

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وخرج باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي سالما من سيارته ولم يتعرض للأذى، حسبما علم FilGoal.com.

ويواصل باهر المحمدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في أربطة الركبة، قبل توقف نشاط الكرة في مصر.

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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