هالاند: لم نكن خائفين.. وتجهزت جيدا لتلك اللحظة

السبت، 16 مايو 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - دورتموند ضد شالكه

أوضح إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أن غياب الجماهير لم يؤثر على أداء الفريق في مواجهة شالكة.

الدوري الألماني عاد بيوم مليء بالمباريات، ودربي الرور كان على رأسه وانتهى برباعية لاعبي الأصفر والأسود (طالع التفاصيل).

ملعب "سيجنال إيدونا بارك" والذي يشهد 81 ألف متفرج أسبوعيا ظهر فارغا اليوم تمام في ظل أثار تفشي فيروس كورونا رغم عودة النشاط وسط إجراءات احترازية.

أخبار متعلقة
أندريه سيلفا: من الغريب اللعب أمام مدرجات خالية.. وحارس جلادباخ: كنا جاهزين بدنيا بـ صاعقة الـ 37 ثانية.. جلادباخ يتفوق على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني دورتموند لا يعرف الرحمة مع عودة كرة القدم.. وفولفسبورج يفوز تحت أنظار مصرية ومن غير السفاح هالاند.. دورتموند يتقدم على شالكه واحتفال يليق بالتباعد الاجتماعي

وقال المهاجم النرويجي صاحب الهدف الافتتاحي عقب استئناف النشاط: "دائما يوجد 60 ألف متفرج لكننا كنا نعلم أنهم يشجعونا من بيوتهم ولم نكن خائفين".

وواصل في لقائه مع شبكة بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء "كنا نعلم أننا سنفوز وسيطرنا سيطرة كاملة على المباراة منذ البداية. هي بداية رائعة بالنسبة لنا.".

وأتم ردا على تأثير الغياب عن التدريبات "غياب كبير لأكثر من 6 أسابيع، لكنني كنت أتدرب من المنزل وتجهزت جيدا لتلك اللحظة".

هالاند رفع رصيده التهديفي بقميص أسود الفيستفاليا إلى 10 أهداف في الدوري الألماني عقب انتقاله في يناير الماضي قادما من ريد بول ساليزبورج النمساوي.

طالع أيضا:

هاني رمزي يحكي كواليس ما جرى في أزمة وردة خلال معسكر المنتخب

لايف في الجول: أحمد حسن يختار أعظم لاعب زامله

وكيل وردة يتحدث عن "الاعتداء" على اللاعب ومستقبله

أحمد حسن يكشف سبب رحيله من الأهلي وانتقاله لـ الزمالك

اختفوا في ظروف غامضة - الليبرو الذي وقع لـ الأهلي بكوب ليمون

بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند الدوري الألماني في ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يُجيب.. ماذا سيحدث في حالة إلغاء النشاط في مصر 19 دقيقة | الدوري المصري
مدرب غانا السابق عن مباراة 6-1: وضعت لاعبا لمراقبة صلاح.. وهدفنا كان الفوز بفارق 3 أهداف 22 دقيقة | منتخب مصر
محمد فضل في رسالة لأحد رؤساء الأندية: تعجبت مما تقول 49 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: ليس هناك قرارا بإلغاء الدوري.. واقترحت على اللجنة الخماسية سيناريو بديل ساعة | الدوري المصري
جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي ساعة | الدوري المصري
ضربة للدوري الروسي.. لوكوموتيف يعلن إصابة فارفان بـ فيروس كورونا ساعة | أوروبا
محامي اللاعب: شهرة النقاز لم تشفع له أمام القضاء.. لم يتم إلغاء العقوبة 2 ساعة | الدوري المصري
باهر المحمدي يتعرض لحادث سير بسيط 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي" 3 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك