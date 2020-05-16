هالاند: لم نكن خائفين.. وتجهزت جيدا لتلك اللحظة

أوضح إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أن غياب الجماهير لم يؤثر على أداء الفريق في مواجهة شالكة.

الدوري الألماني عاد بيوم مليء بالمباريات، ودربي الرور كان على رأسه وانتهى برباعية لاعبي الأصفر والأسود (طالع التفاصيل).

ملعب "سيجنال إيدونا بارك" والذي يشهد 81 ألف متفرج أسبوعيا ظهر فارغا اليوم تمام في ظل أثار تفشي فيروس كورونا رغم عودة النشاط وسط إجراءات احترازية.

وقال المهاجم النرويجي صاحب الهدف الافتتاحي عقب استئناف النشاط: "دائما يوجد 60 ألف متفرج لكننا كنا نعلم أنهم يشجعونا من بيوتهم ولم نكن خائفين".

وواصل في لقائه مع شبكة بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء "كنا نعلم أننا سنفوز وسيطرنا سيطرة كاملة على المباراة منذ البداية. هي بداية رائعة بالنسبة لنا.".

وأتم ردا على تأثير الغياب عن التدريبات "غياب كبير لأكثر من 6 أسابيع، لكنني كنت أتدرب من المنزل وتجهزت جيدا لتلك اللحظة".

هالاند رفع رصيده التهديفي بقميص أسود الفيستفاليا إلى 10 أهداف في الدوري الألماني عقب انتقاله في يناير الماضي قادما من ريد بول ساليزبورج النمساوي.

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