أندريه سيلفا: من الغريب اللعب أمام مدرجات خالية.. وحارس جلادباخ: كنا جاهزين بدنيا

السبت، 16 مايو 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

أندريه سيلفا - إينتراخت فرانكفورت - الدوري الأوروبي

أشاد يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنخلادباخ بقوة فريقه هجوميا في الانتصار على حساب إينتراخت فرانكفورت عقب عودة الدوري الألماني.

جلادباخ تفوق بثلاثية مقابل هدف خارج القواعد مستفيدا من هدفه المبكر (طالع التفاصيل).

سومر قال عبر شبكة بي إن سبورتس بعد نهاية المباراة "المستوى ليس معهودا بسبب التوقف لكننا أبلينا بلاء حسنا وكنا جاهزين بدنيا".

أخبار متعلقة
دورتموند لا يعرف الرحمة مع عودة كرة القدم.. وفولفسبورج يفوز تحت أنظار مصرية ومن غير السفاح هالاند.. دورتموند يتقدم على شالكه واحتفال يليق بالتباعد الاجتماعي بالصور - الكرة تعود للحياة بثوب غريب

وتابع بعدما ظهر بعيدا عن المراسل تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي "مبدئيا أريد القول بأننا سعداء بالخط الهجومي بسبب مستواهم وأن لدينا خيرة هجوم الدوري الألماني".

جلادباخ استفاد من قوته الهجومية بتسجيل هدفين في أول 7 دقائق من عمر اللقاء سهلت انتصار الفريق.

في المقابل تحدث البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم فرانكفورت عقب المباراة قائلا: "خاب أملنا في المباراة بسبب النتيجة. بدأنا بشكل سيء فاستغلوها وحصلوا على الأسبقية ولم نستطع العودة بعد ذلك".

وردا على ضعف اللياقة البدنية بسبب الغياب لفترة طويلة؟ "لا أريد البحث عن الأسباب لكننا في العادة نلعب أمام جماهيرنا التي تحفزنا والأمر غريب بعض الشيء أن نلعب أمام مدرجات خالية".

وأتم صاحب هدف فرانكفورت الوحيد "صحيح أنني سجلت هدفا لكنني لست سعيدا. تسجيل الهدف يثلج الصدور لكنني حزين لخسارة النقاط الثلاث".

طالع أيضا

دورتموند لا يعرف الرحمة.. كرة القدم تعود في ألمانيا

تحرك جديد في مصر في ملف استئناف الدوري المصري

فرمان من الأهلي للاعبيه

استرجع.. ذكريات الـ 6-1

قرار مثير من الاتحاد الإفريقي

أندريه سيلفا يان سومر جلادباخ فرانكفورت الدوري الألماني في ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يُجيب.. ماذا سيحدث في حالة إلغاء النشاط في مصر 20 دقيقة | الدوري المصري
مدرب غانا السابق عن مباراة 6-1: وضعت لاعبا لمراقبة صلاح.. وهدفنا كان الفوز بفارق 3 أهداف 23 دقيقة | منتخب مصر
محمد فضل في رسالة لأحد رؤساء الأندية: تعجبت مما تقول 50 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: ليس هناك قرارا بإلغاء الدوري.. واقترحت على اللجنة الخماسية سيناريو بديل ساعة | الدوري المصري
جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي ساعة | الدوري المصري
ضربة للدوري الروسي.. لوكوموتيف يعلن إصابة فارفان بـ فيروس كورونا ساعة | أوروبا
محامي اللاعب: شهرة النقاز لم تشفع له أمام القضاء.. لم يتم إلغاء العقوبة 2 ساعة | الدوري المصري
باهر المحمدي يتعرض لحادث سير بسيط 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي" 3 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك