هاني رمزي يحكي كواليس ما جرى في أزمة وردة خلال معسكر المنتخب

السبت، 16 مايو 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - جنوب إفريقيا

حكى هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، كواليس ما جرى في أزمة عمرو وردة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال وردة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ربما أكون استعجلت وقتها وكان يمكن أن يكون الأمر بشكل أفضل، لكن تصريحاتي بعد أمم إفريقيا 2019 فٌهمت بأنها محاولة لتبرئة نفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أريد تقديم نموذج جديد بعد أي فشل بأن يكشف أصحاب المهمة الكواليس ليستفيد منها من سيخلفونا".

وعن أزمة وردة، قال "بعد واقعة عمرو وردة، كان القرار بخروجه من معسكر المنتخب. القرار اتخذ بإبعاده لكن اللاعبون اجتمعوا وطلبوا أن يبقى في المعسكر دون اللعب خوفا من تعرضه لمضايقات من الناس في حالة خروجه".

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وأضاف "الخطأ الذي وقع هو أن هذا الحديث تغير في الأيام التالية وتحول بمطالبة لإبقاء وردة في الفريق لأن الواقعة حدثت قبل البطولة".

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف.

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