بـ صاعقة الـ 37 ثانية.. جلادباخ يتفوق على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني

السبت، 16 مايو 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

رامي بنسبعيني - بوروسيا مونشنخلادباخ

فاجأ بوروسيا مونشنجلادباخ مستضيفه إينتراخت فرانكفورت بهدف مبكر للغاية بعد مرور 37 ثانية مهد الفوز خارج القواعد بثلاثية دون مقابل في الجولة الـ 26.

الدوري الألماني أعاد الحياة لكرة القدم عقب إعلانه العودة بدرجتيه الأولى والثانية بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا وسط إجراءات احترازية.

الجولة الـ 26 شهدت 6 لقاءات أهمها مواجهة دربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكة وانتهت بتفوق الأول برباعية دون رد (طالع التفاصيل).

أخبار متعلقة
المراجعة النهائية.. أهم ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه مواعيد مباريات السبت 16-5-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري الألماني تقرير - مورينيو للمدربين الخائفين من العودة: لتبقوا في المنزل وتشاهدوا الدوري الألماني مدرب أوجسبورج يغيب عن فريقه في عودة الدوري الألماني بسبب معجون أسنان وكريم للبشرة

الفرنسي إليساني بليا سجل هدفا مبكرا بعد مرور 37 ثانية من بداية اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

تبعه هدف ثان من ماركوس تورام بهدف في الدقيقة 7 من عرضية الجزائري رامي بنسبعيني.

الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون مقابل وفي الدقيقة 72 سجل بنسبعيني الهدف الثالث من علامة الجزاء، رافعا رصيده إلى 5 أهداف الموسم الجاري.

وقلص البرتغالي أندريه سيلفا الفارق بهدف في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبعد دقيقتين من الهدف كاد أن يضيف لاعبو جلادباخ الهدف الرابع لولا تألق المدافع في الزود عن مرماه أمام ثلاثي هجوم الخصم بعدما مروا من الحارس.

فوز ارتقى بـ جلادباخ للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بينما ظل فرانكفورت بالمركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

طالع أيضا

دورتموند لا يعرف الرحمة.. كرة القدم تعود في ألمانيا

تحرك جديد في مصر في ملف استئناف الدوري المصري

فرمان من الأهلي للاعبيه

استرجع.. ذكريات الـ 6-1

قرار مثير من الاتحاد الإفريقي

الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنجلادباخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاني رمزي يحكي كواليس ما جرى في أزمكة وردة خلال معسكر المنتخب دقيقة | منتخب مصر
لايف في الجول – أحمد حسن: بركات أعظم لاعب زاملته.. وشارة المنتخب لـ فتحي طالما تواجد 28 دقيقة | منتخب مصر
وكيل وردة يتحدث عن "الاعتداء" على اللاعب ومستقبله 31 دقيقة | المحترفون
لايف في الجول - أحمد حسن: "عند جوزيه" سبب رحيلي عن الأهلي.. وانضممت للزمالك من أجل كأس العالم 45 دقيقة | الدوري المصري
بـ صاعقة الـ 37 ثانية.. جلادباخ يتفوق على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني 47 دقيقة | أوروبا
ِشاهد - ما فعله أشرف بنشرقي في رامز جلال 59 دقيقة | مصر
لايف في الجول – أحمد حسن: انتقالي لـ الأهلي تعثر 3 مرات حتى حققت حلمي ساعة | الدوري المصري
هاني رمزي: صلاح أخبرني بتلقيه عرضا من ريال مدريد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي" 3 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك