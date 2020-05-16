بـ صاعقة الـ 37 ثانية.. جلادباخ يتفوق على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني

فاجأ بوروسيا مونشنجلادباخ مستضيفه إينتراخت فرانكفورت بهدف مبكر للغاية بعد مرور 37 ثانية مهد الفوز خارج القواعد بثلاثية دون مقابل في الجولة الـ 26.

الدوري الألماني أعاد الحياة لكرة القدم عقب إعلانه العودة بدرجتيه الأولى والثانية بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا وسط إجراءات احترازية.

الجولة الـ 26 شهدت 6 لقاءات أهمها مواجهة دربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكة وانتهت بتفوق الأول برباعية دون رد (طالع التفاصيل).

الفرنسي إليساني بليا سجل هدفا مبكرا بعد مرور 37 ثانية من بداية اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

الحسن بليا لم ينتظر سوى 36 ثانية ليدخل تاريخ الدوري الألماني من أوسع أبوابه💪 مهاجم مونشنغلادباخ انضم لقائمة أسرع هدافي البوندسليجا والتي يتصدرها الثنائي كيفن فولاند كريم بالعربي👏#السبت_الكروي pic.twitter.com/UTtkjJwwoQ — FilGoal (@FilGoal) May 16, 2020

تبعه هدف ثان من ماركوس تورام بهدف في الدقيقة 7 من عرضية الجزائري رامي بنسبعيني.

الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون مقابل وفي الدقيقة 72 سجل بنسبعيني الهدف الثالث من علامة الجزاء، رافعا رصيده إلى 5 أهداف الموسم الجاري.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GLADBACH! O terceiro foi de pênalti e vai confirmando a vitória dos visitantes no #AlemãoFOXSports! pic.twitter.com/plEcYecjA0 — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) May 16, 2020

وقلص البرتغالي أندريه سيلفا الفارق بهدف في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FRANKFURT! Tem mais um gol no duelo entre Frankfurt x Gladbach, pelo #AlemãoFOXSports! André Silva foi o autor do gol! pic.twitter.com/NUYPg8oafE — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) May 16, 2020

وبعد دقيقتين من الهدف كاد أن يضيف لاعبو جلادباخ الهدف الرابع لولا تألق المدافع في الزود عن مرماه أمام ثلاثي هجوم الخصم بعدما مروا من الحارس.

PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERDEU! Inacreditável o gol que o time do Gladbach perdeu! #AlemãoFOXSports pic.twitter.com/pR9zo0Evda — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) May 16, 2020

فوز ارتقى بـ جلادباخ للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بينما ظل فرانكفورت بالمركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

















طالع أيضا

دورتموند لا يعرف الرحمة.. كرة القدم تعود في ألمانيا

تحرك جديد في مصر في ملف استئناف الدوري المصري

فرمان من الأهلي للاعبيه

استرجع.. ذكريات الـ 6-1

قرار مثير من الاتحاد الإفريقي