لايف في الجول – أحمد حسن: انتقالي لـ الأهلي تعثر 3 مرات حتى حققت حلمي

السبت، 16 مايو 2020 - 20:13

كتب : أمير عبد الحليم

الاهلى انبي أحمد حسن

كشف أحمد حسن أسطورة المرة المصرية عن قصة تعثر انتقاله إلى الأهلي ثلاث مرات، حتى حقق ذلك أخيرا في عام 2008.

وقال أحمد حسن خلال (لايف في الجول): "انتقالي لـ الأهلي تعثر 3 مرات. الأولى من مركز شباب مغاغة والصفقة تعطلت بسبب ألفين جنيه".

وأضاف "والثانية في الموسم التالي من أسوان والأهلي عرض 120 ألف جنيه بالإضافة لودية في أسوان بكامل نجومه، ولكنهم رفضوا وانتقلت للإسماعيلي مقابل 250 ألف جنيه".

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حسن أتبع "في عام 1998 انتقلت للأهلي بالفعل ووقعت وحصلت على حقيبة التدريب وشاركت في التدريب، لكن الإسماعيلي عاد في قراره ورفض إتمام الصفقة بسبب الغضب الجماهيري، لأحترف وأكمل مشواري".

وأتم "على مدار 10 سنوات من الاحتراف، كان عدلي القيعي يتحدث معي سنويا لأنضم إلى الأهلي، حتى تحقق ذلك في 2008 وأحقق الحلم الذي كنت أسعى له طوال تلك الفترة".

أحمد حسن لعب في الأهلي خلال الفترة من 2008 وإلى 2011، قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك، ويختتم مسيرته مع القلعة البيضاء.

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