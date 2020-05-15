الإسماعيلي لـ في الجول: لم نفكر فى خصم نسب من عقود اللاعبين

أوضح مصدر مسؤول بالنادى الاسماعيلى أن إدارة النادى لم تفكر فى خصم نسب من عقود اللاعبين.

وتردد أن إدارة النادي قد قررت خصم نسبة من قيمة عقود اللاعبين ضمن إجراءات توقف النشاط الرياضى.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ FilGoal.com: "قلنا سابقا أن الإدارة لن تُقدم على خصم أى نسبة من عقود اللاعبين".

وتابع "ليس منطقيا خصم مستحقات ونحن لا نعلم هل سيتم استئناف مباريات الدورى أو إلغائها".

وواصل "هل نفرض خصم حاليا على اللاعبين وعند استئناف الدورى ماذا سنفعل هل نعيد ما تم خُصم؟" .

وأضاف "ما يحدث المقصود به الإضرار بمصلحة النادى واستقراره".

وأتم "إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان حريصة على استمرار الالتزامات المالية فى وقتها رغم الأزمة المالية المسيطرة بسبب توقف النشاط الكروى وصعوبة إيجاد الموارد المالية".

وكان النادي قد قرر توجيه الشكر لـ صبري المنياوي مدير الكرة في النادي (طالع التفاصيل).

video:1

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

جديد أزمة حمدي النقاز

كيف حقق الأهلي 660 مليون جنيه في 4 سنوات؟

هل تعرف من هو زميل صلاح الذي حرمته الديوان من الاستمرار في الزمالك؟

عقبة جديدة قد تعرقل عودة الدوري الإنجليزي

نادر السيد يُجيب.. لماذا لعب في الأهلي