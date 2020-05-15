قائد واتفورد: صحة عائلتي أهم.. ماذا سيفعلون سيأخذون أموالي؟ لا يهم أفلست من قبل

الجمعة، 15 مايو 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

تروي ديني - واتفورد - الدوري الإنجليزي

قال تروي ديني قائد واتفورد إنه ليس من الآمن حاليا العودة للعب، مستنكرا عدم وجود جماهير في المدرجات لكن في نفس الوقت الدفع باللاعبين. وذلك حسبما نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وصرح ديني قائلا: "أنا لا أتحدث حتى عن كرة القدم حاليا، أن أتحدث عن صحة عائلتي، وهذا هو الأمر".

وواصل "إن شعرت بأنني لا أعتني بعائلتي فأنا لن أفعلها، لن أخاطر بهم".

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وأكمل "ماذا سيفعلون؟ يأخذون المال مني؟ أفلست سابقا لذا لن يزعجني ذلك".

وأضاف "إنهم يتحدثون عن عدم اللعب بدون جماهير حتى 2021 لذا ليس من الآمن كفاية للجماهير في الملاعب لذا كيف يكون آمنا بالنسبة للاعبين؟".

واسترسل "كما أن هناك مخاوف لأن واتفورد لديه 11 لاعب في الخلف، لذا قد يتواجد 18 أو 19 لاعب في منطقة الجزاء؟ هذا ليس تباعد اجتماعي".

وأتم "الحكومة تقول إننا يمكننا أن نعود للعب يوم 1 يونيو، لكن لا يمكننا أن نقص شعرنا قبل منتصف يوليو".

الحكومة البريطانية منحت الضوء الأخضر لعودة كرة القدم بداية من شهر يونيو المقبل، في حين أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تجتمع بالمدربين واللاعبين تمهيدا لعودة التدريبات في الأسبوع المقبل.

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