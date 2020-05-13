في الجول يكشف – القصة الكاملة لعدم قيد سعد سمير مع الأهلي.. والموقف الحالي

ما حقيقة فسخ الأهلي تعاقد سعد سمير؟ وهل رفع اسمه حقا من القائمة؟ ما وضع سعد سمير في حالة العودة من الإصابة وعودة نشاط كرة القدم؟ هل سيحق له المشاركة مع الفريق محليا أو إفريقيا؟

FilGoal.com يقدم لكم القصة الكاملة لمشكلة سعد سمير وما أثير حولها.

البداية

بدأت القصة بإصابة سعد سمير يوم 28 ديسمبر الماضي أمام بلاتينوم. إصابة اتضح بأنها قطع في وتر أكيليس، وما يعني غيابه لثمانية أشهر على الأقل وانتهاء موسمه.

في نفس الفترة كان الأهلي يتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد من أفيش البرتغالي.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تحدث مع سعد سمير، واستأذنه أن يرفع اسمه من القائمة لقيد كهربا، مع تأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

هذا ما صرح به عبد الحفيظ اليوم لـ FilGoal.com وما قاله سعد سمير نفسه من قبل في حوار تليفزيوني. (طالع التفاصيل)

الوضع الحالي

حسب لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن اللاعب الذي يٌرفع اسمه من قائمة ناديه، يكون لاعبا حرا ويحق له التوقيع مع أي فريق بمحض إرادته.

مصدر من اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أرسل اليوم الأربعاء، خطابا للنادي الأهلي، يبلغه فيه بانتهاء ارتباطه مع لاعبه سعد سمير منذ رفع اسم اللاعب من قائمته في يناير الماضي، واللاعب أصبح حرا الآن".

وأضاف "اتحاد الكرة أبلغ الأهلي بأنه يتوجب توقيع عقد جديد مع اللاعب بشروط جديدة، وفي حال توقيع عقد جديد سيتم قيد اللاعب في القائمة الثانية للنادي في الموسم الجديد -مع الصفقات الجديدة- لأن اللاعب تم رفع اسمه من نظام القيد الإلكتروني في يناير الماضي".

المصدر أتبع "خطاب اتحاد الكرة جاء ردا على خطاب النادي الأهلي للجبلاية في 20 أبريل الماضي لطلب حفظ حق النادي في اللاعب سعد سمير".

أحقية المشاركة

مع توقف الدوري المصري طيلة تلك الفترة بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع الوضع في الاعتبار بأن سعد سمير أصيب في شهر ديسمبر الماضي، أي أنه يفترض أن يعود في شهر أغسطس المقبل، فربما يعود اللاعب من إصابته قبل نهاية الموسم الجاري -في حالة استكمال المسابقة-.

هل سيحق لسعد سمير المشاركة في الدوري المصري هذا الموسم؟ بالطبع لا بسبب رفع اسمه من قائمة الفريق.

وهل سيحق للاعب المشاركة إفريقيا بما أن اسمه يتواجد في القائمة الإفريقية وشارك بالفعل في بعض المباريات؟ لا أيضا، لأن رفع اسم اللاعب من القائمة المحلية يعني تلقائيا عدم إمكانية مشاركته مع فريقه قاريا إلا في حالة قيده بشكل جديد وكلاعب جديد.

بالتالي، فإن الأهلي يحتاج لتوقيع جديد الآن من سعد سمير لقيده مع بداية الموسم المقبل بشكل طبيعي والمشاركة مع الفريق، مثلما اتفق الطرفان في وقت سابق.

يذكر أن حالة سعد سمير ليست الأولى التي يقوم فيها الأهلي بهذا التصرف. فسبق وأن تصرف الأهلي أيضا بنفس الطريقة مع لاعبيه المصابين لفترة طويلة، بأن يرفع اسمهم من القائمة -بالاتفاق معهم-، على أن يحصلوا على كافة مستحقاتهم حسب العقد المبرم بينهما، لحين العودة الإصابة وقيدهم مرة أخرى.

صاحب الـ31 عاما شارك هذا الموسم في 3 مباريات فقط مع الأهلي. مباراتين في الدوري وأخرى في دوري أبطال إفريقيا.

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