تليجراف: وست بروميتش قد يُحرم من التأهل للدوري الإنجليزي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية عن احتمال عدم تأهل وست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وذكرت الصحيفة أنه في حالة إلغاء دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وعدم إكمال الموسم لن يتأهل أي فريق للبريميرليج.

يأتي ذلك مع تأكيد الاتحاد الإنجليزي على رفضه لفكرة إلغاء الهبوط من الدوري للموسم الجاري في حالة استكماله.

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ويتصدر ليدز يونايتد ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 70 نقطة بعد مرور 37 جولة من المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني.

وفي حالة انتهاء المسابقة بهذا الترتيب سيتأهل وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبحث رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين في الوقت الحالي طرق استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

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