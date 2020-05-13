الرجاء لـ في الجول: حسم مستقبل أحداد عقب انتهاء الحجر الصحي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 18:40

كتب : محمد عبد العظيم

حميد أحداد - الرجاء

قرر نادي الرجاء المغربي حسم عدد من الملفات الخاصة بالنادي عقب انتهاء فترة الحجر الصحي في المغرب، ومن بينها مصير حميد أحداد اللاعب المعار من نادي الزمالك.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

وقال سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء لـ FilGoal.com: "سوف نحسم عدة ملفات تخص الفريق الأول بعدا انتهاء فترة الحجر الصحي".

وكشف "الحجر الصحي ينتهي في المغرب يوم 20 مايو وبعد ذلك سنناقش الملفات الخاصة بالفريق".

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وأوضح وهبي "من بين تلك الملفات مصير حميد أحداد المعار من الزمالك وموقفه من الاستمرار".

وأضاف المتحدث الرسمي للرجاء "إذا تم تمديد فترة الحجر الصحي في المغرب، سيتم تأجيل حسم ذلك الملف لمعاد لاحق".

وأتم تصريحاته "إذا كشف المدير الفني عن رغبته في استمرار أحداد فسنتواصل مع الزمالك لحسم مستقبله".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمؤجل بسبب فيروس كورونا.

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