وكيل عمرو وردة: لا أعرف شيئا عن عرض أولمبياكوس

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

نفى كريستوس جاتسيس وكيل عمرو وردة وجود مفاوضات بين اللاعب وأولمبياكوس اليوناني.

عمرو وردة

النادي : لاريسا

وكيل اللاعب البالغ 26 عاما قال لموقع sfina اليوناني قائلا: "لا أعرف شيئا عن عرض أولمبياكوس".

وتابع "يمتد تعاقد عمرو مع باوك حتى ديسمبر المقبل".

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وأتم "انتهى تعاقد وردة مع لاريسا، ولا يوجد شيء آخر للتحدث عنه".

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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عمرو وردة أولمبياكوس لاريسا باوك
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