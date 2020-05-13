ماركا: فيفا يقرر إلغاء حفل الأفضل في العالم.. لا فائز في 2020

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم إقامة حفل توزيع جائزة الأفضل في العالم لعام 2020، حسب جريدة ماركا الإسبانية.

وأفادت ماركا صباح الأربعاء أن انتشار فيروس كورونا يجبر فيفا على إلغاء الحفل المفترض إقامته بميلان شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح التقرير أنه لن يتم الإعلان عن اسم فائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 وباقي الجوائز كذلك.

يذكر أن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة هو حامل لقب جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب بالعالم في عام 2019.

وكان جياني إنفانتينو رئيس فيفا واضحا منذ بداية انتشار هذا الوباء على أنه سيتم التعامل مع الأمور بكل حذر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تأجيل بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة وأقل من 17 سنة حتى فبراير 2021، وكذلك كأس العالم لكرة الصالات حتى عام 2021.

المسابقة الوحيدة التي لم يتم الإعلان عن تأجيلها من قبل فيفا هي كأس العالم للأندية، والتي ستقام في أبو ظبي في ديسمبر المقبل.

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