الجنايني: سنعلن عن اللائحة فور الانتهاء منها.. ليس لدينا ما نخفيه

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 13:00

كتب : أحمد الخولي

عمرو الجنايني

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة أنه سيعلن عن مشروع لائحة الاتحاد الجديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وقال الجنايني في تصريحات صحفية: "لاحظت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار المنسوبة إلى مصدر وصف بأنه مسئول في اتحاد كرة القدم دون ذكر اسمه يتحدث عن اتصالات تجرى بين مسئولين مصريين والاتحاد الدولي بشأن مهمة إعداد اللائحة الجديدة وما سيترتب عليها في القريب".

أضاف الجنايني "هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا ، وأناشد وسائل الإعلام كافة بالتريث في نشر الأخبار الخاصة بهذه الأمور والمبنية على الاجتهاد أو المنسوبة لمصادر غير معلومة، حرصا على عدم إثارة أي بلبلة لدى الرأي العام".

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وأكمل "أتفهم حرص وسائل الإعلام على القيام بدورها في نقل الخبر إلى جماهيرها وروادها شريطة أن يكون صحيحا، ليس لدينا ما نخفيه".

وأتم الجنايني "كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد، يسير العمل نحو إعدادها وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ومن الطبيعي أن يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها".

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