هل يسعى الزمالك لزيادة المغاربة في صفوفه؟ مدافع الوداد: لدي عرض من الأبيض.. وموقف الكرتي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

وليد الكرتي

تناولت عدد من التقارير الصحفية المغربية موقف نادي الزمالك من عدد من اللاعبين المغاربة، خاصة بعد النجاح الكبير لأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم مع الفريق هذا الموسم.

أشرف داري

النادي : الوداد البيضاوي

وليد الكارتي

النادي : الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي
الزمالك

البداية كانت من أشرف داري مدافع الوداد، الذي قال في بث مباشر عبر صفحته على "إنستاجرام" إنه يملك عرضا من الأبيض، بجانب عرضين آخرين من جالاتاسراي التركي ورين الفرنسي.

المدافع صاحب الـ21 عاما لعب 38 مباراة مع الوداد هذا الموسم، ويقدم مستويات كبيرة مع فريق كازابلانكا.

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وكذلك، ربطت جريدة الأخبار بين الزمالك، ونجم الفريق الودادي وليد الكرتي.

لاعب الوسط صاحب الـ25 عاما، قد يكون حل الوداد لضم حميد أحداد من الزمالك بحسب التقرير المغربي.

أحداد معار من الزمالك للغريم التقليدي للوداد، ومنافس الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال، الرجاء المغربي، لكن الأزمة المالية التي تهز الرجاء بحسب التقرير ومطالب الزمالك، ستمنعه من ضم اللاعب.

وقال التقرير إن الزمالك قد يسمح لأحداد بالانضمام إلى منافس الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال، بشريطة الحصول على وليد الكرتي صاحب الهدف الوحيد والـ3 أهداف مصنوعة في 25 مباراة هذا الموسم.

ويضم الزمالك من الأجانب في الوقت الحالي، زميلا الكرتي السابقين ومواطنيه أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، مع التونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كابونجو كاسونجو.

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الزمالك الوداد وليد الكرتي أشرف داري
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