أيمن عبد العزيز: كنت بلا دور مع جروس.. ولو بقى لموسم آخر كانت ستحدث مشكلة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - جروس

تحدث أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق في نادي الزمالك عن عمله مع كريستيان جروس كاشفا أنه لم يتدخل أحدا في عمله.

وقال أيمن عبد العزيز: "عملت مدربا مع الزمالك حققت 3 ألقاب كبيرة منها بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع "جروس كان يفعل ما يريده دون تدخل من الإدارة أو المساعدين بدليل اعتماده على 13 لاعبا فقط".

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وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "علاقتي معه لم تكن جيدة، هو لا يحب أن يتدخل شخصا في عمله، في أحد المباريات طلبت منه شيئا وشرحت له وجهة نظري فترك المباراة ورد عليّ أن لديه خبرة 40 عاما".

وأكمل "هو لا يحب التدخل في التشكيل، نحن مساعدون من أجل قيادة التمرين فقط".

وأردف "طلب مني تدريب المستبعدين خاصة أنهم نجوما ولأنني قادر على السيطرة عليهم".

وشدد "لو بقى جروس في الزمالك لموسم آخر كانت ستحدث مشكلة بينه وبين الإدارة واللاعبين، خاصة مع اعتماده على عدد قليل للغاية من اللاعبين".

وردا لماذا لم تفكر في الاستقالة من منصبك "كنت بلا دور مع جروس، لم استقيل لأن جميعا مررنا بنفس الأمر، وهذا أسلوبه أنا لست المدرب الأول أو الثاني".

وواصل "تلك البداية بالنسبة لي أحببت التعلم منه لأنني ليس لدي خبرات كافية فهو مدرسة جديدة بالنسبة لي".

وأتم "جروس مدرسة كروية جيدة، وقال عند رحيله أنني أفضل شخص قابله".

السويسري كريستيان جروس أعلن اعتزاله التدريب عقب نهاية تجربته مع أهلي جدة السعودي.

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