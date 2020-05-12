وزارة الصحة الإيطالية تطالب بتعديل أحد بنود البروتوكول الطبي إذا ظهرت حالة إيجابية

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

طالبت وزارة الصحة الإيطالية بتعديل أحد البنود الخاصة بإصابة أي شخص داخل نادي بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أرسل البروتوكول الطبي الخاص إلى الحكومة الإيطالية وحصل على إذن باستئناف التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

واقترحت وزارة الصحة دخول النادي بالكامل الذي يظهر إصابة أحد أشخاصه بفيروس كورونا، في حجر صحي لمدة 15 يوما وليس الشخص المصاب فقط.

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وقالت ساندرا زامبا وكيلة وزارة الصحة في تصريحات لإذاعة نابولي: "بدون شك، إذا ظهرت حالة إيجابية لفيروس كورونا داخل أي نادي، يجب أن يتوقف كل شيء".

وتابعت "يصبح الحجر الصحي تلقائيات ويتوقف الموسم بأكمله، فإن لم تتوقف سيوقفك الفيروس، حب كرة القدم يعني رعاية الأشخاص الذين يعملون داخلها".

وشددت "السبب الوحيد الذي يجعلنا نتحدث عن استئناف الدوري الإيطالي هو سبب التأثير الاقتصادي".

وكان بروتوكول رابطة الأندية الإيطالية واتحاد كرة القدم ينص على أنه في حالة إصابة أحد اللاعبين أو الجهاز الفني يدخل المصاب في حجر صحي لمدة 15 يوما.

وعن القرار النهائي أتمت وكيلة وزارة الصحة تصريحاتها "القرار يعود لوزير الرياضة، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أمر الرياضات الجماعية الأخرى أيضا".

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