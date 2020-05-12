عامر حسين: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

عامر حسين

يعتزم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق الترشح بانتخابات اتحاد الكرة القادمة.

صرح حسين عبر إذاعة الشباب والرياضة "أنتظر إصدار لائحة اتحاد الكرة لأعلم شروط الترشح".

وأوضح "لن أترشح بشكل فردي بل ضمن قائمة، والأقرب القائمة التي يترأسها هاني أبو ريدة، لكن إذا وجدت مشاكل سأتراجع تماما عن خطوة الترشح".

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وبسؤاله عن إمكانية العودة مجددًا لرئاسة لجنة المسابقات، أجاب عامر حسين "الأمر سيكون صعبا، لقد عملت بدون راتب لسنوات، أريد العمل دائما بشكل متطوع".

واستدرك "لكن لجنة المسابقات في الوقت الحالي تحولت إلى إدارة ووظيفة براتب".

واختتم تصريحاته "كما أن الاتجاه في الفترة القادمة سيكون هناك رواتب لأعضاء اتحاد الكرة".

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عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اتحاد الكرة هاني أبو ريدة
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