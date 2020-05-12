بيلد تكشف: تكلفة الفنادق التي ستتواجد بها أندية الدوري الألماني تمهيدا للعودة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 17:29

كتب : FilGoal

الدوري الألماني

تستعد أندية الدوري الألماني لاستئناف الموسم الجاري بعد توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، وستتواجد الأندية في فنادق للحد من اختلاطهم بأي أحد وتقليل فرص العدوى.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت في تقرير لها عن تكاليف إقامة الأندية وأين ستتواجد قبيل انطلاق المباريات بداية من الأسبوع المقبل.

ويعد فولسفبورج هو النادي الذي يتواجد في أغلى فندق عن غيره من فرق الدوري الألماني جميعا، إذ أنه وفقا للصحيفة سيتواجد في فندق ريتز كارلتون والليلة الواحدة هناك في شهر يونيو تقدر بأكثر من 521 يورو، أكثر بـ5 مرات من الفنادق التي يقطن بها لاعبو بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

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على الرغم من ذلك أوضحت الصحيفة أن نادي فولسفبورج لديه شراكة مع الفندق ولن يدفع أكثر من 140 يورو في الليلة الواحدة.

ويدفع بايرن ميونيخ في الليلة الواحدة في فندق بشمال ميونيخ مبلغ 100 يورو، فيما يدفع بوروسيا دورتموند نفس المبلغ تقريبا في فندق ومنتجع سياحي بنفس المدينة.

وجاءت القائمة كالتالي:

مباريات الدوري الألماني ضمن منافسات الجولة الـ26 من الموسم الجاري تشهد مواجهة نارية في دربي شالكة ضد بوروسيا دورتموند، كما يواجه إينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ. وذلك يوم السبت.

ويلعب بايرن ميونيخ يوم الأحد مع يونيون برلين ضمن منافسات نفس الجولة.

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