رئيس سموحة: نعم لاستكمال الدوري.. ورفضنا عرضا أمريكيا لحسام حسن

يؤيد فرج عامر رئيس نادي سموحة استكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري.

صرح رئيس نادي سموحة عبر إذاعة الشباب والرياضة "مع استئناف الدوري، بعد اتخاذ كل الاعتبارات والاحترازات الصحية، ونلتزم بأي قرار للحكومة".

وأضاف "أتمنى استئناف الدوري، الأندية أنشأت من من أجل النشاط والبطولات، لقد تحركت دول كثيرة من أجل إعادة النشاط، ومصر ليست أقل من هذه الدول، لابد من عودة الحياة على كافة المناحي وليس كرة القدم فقط".

وواصل "من الممكن استكمال الدوري في 3 مدن، لكن الإلغاء سيكون خطوة صعبة".

في سياق آخر، تحدث رئيس النادي السكندري عن حسام حسن مهاجم الفريق، مشيرا "تلقينا عرضا من ناد أمريكي لضم اللاعب، ولكن لم نتفق على الأمور المالية، كما رفضنا عرضا آخر من الخليج، لأنه كان على سبيل الإعارة، بينما نريد انتقاله بشكل نهائي".

وأتم فرج عامر "لم نحدد سعرًا لحسام حسن، ولم نتطرق لـ20 مليون جنيه مثلما يتردد، بل نسعى للحصول على عرض يليق باللاعب والنادي".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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