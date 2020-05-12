داني روز معترضا على عودة الدوري الإنجليزي: لا أهتم بمعنويات الدولة بحق اللعنة!

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 15:45

كتب : FilGoal

داني روز - توتنام

لا يرى داني روز لاعب توتنام المعار إلى نيوكاسل يونايتد الوقت مناسبا لاستئناف التدريبات ومباريات كرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا.

داني روز

النادي : نيوكاسل يونايتد

الدوري الإنجليزي

ومع النقاشات الدائرة حول كيف ومتى يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى المدافع البالغ عمره 29 عاما أن ذلك يعرض حياة اللاعبين للخطر.

وقال روز في بث حي عبر إنستجرام:"الحكومة تقول ستعيد كرة القدم لأنها سترفع معنويات الدولة، أنا لا أهتم بمعنويات الدولة بحق اللعنة!".

أخبار متعلقة
كاف لـ في الجول: لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 حل نادي تيانجين الصيني بعد إفلاسه لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة.. ويصرح: أريد عودة جوارديولا أميان في بيان رسمي: اتجهنا للمحكمة لإلغاء الهبوط في الدوري الفرنسي هذا الموسم

وواصل "حياة الناس في خطر. لا يجب الحديث عن عودة كرة القدم حتى تهبط أعداد المصابين بشكل كبير. يفترض أن أخضع لاختبار يوم الجمعة، علينا أن ننتظر ونرى".

وأتم الإنجليزي "لا أهتم بما يقولونه عن موعد عودة المباريات. حزين لأن أناسا يمرضون، يفترض أن تكون كرة القدم آخر شيء نهتم به".

في ألمانيا يعود الدوري يوم السبت، وفي إسبانيا عادت الأندية للتدرب، ولا تزال إنجلترا تبحث إجراءات عودة الحياة إلى كرة القدم.

واقترحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استكمال البطولة في ملاعب محايدة وهو ما رفضته أندية.

ولا يزال النقاش دائرا بين الرابطة وأندية الدوري حول إمكانية استئناف البطولة.

وتوقف الدوري الإنجليزي بعد الجولة 29 ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أميان يقاضي رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغاء البطولة

أجانب منسيون - مويس: الزمالك استحق التتويج في 2002

شفاء أول لاعب تونسي أصيب بكورونا

محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

مركز اضطراري - سعفان الصغير لاعب وسط

الدنمارك والنمسا تحددان موعد عودة الدوري في البلدين

داني روز الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
دايلي ميل: لاعبو الدوري الإنجليزي أبلغوا أنديتهم بعدم رغبتهم في العودة للتدريبات 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة: استئناف الدوري وارد بنسبة 50%.. القرار النهائي خلال الشهر الجاري 6 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول: هذا ما يقدمه فان دايك للريدز خارج الملعب 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يؤكد: سيتم هدم ستاد بورسعيد 27 دقيقة | مصر
رئيس سموحة: نعم لاستكمال الدوري.. ورفضنا عرضا أمريكيا لحسام حسن 29 دقيقة | الدوري المصري
داني روز معترضا على عودة الدوري الإنجليزي: لا أهتم بمعنويات الدولة بحق اللعنة! 53 دقيقة | أوروبا
اختفوا في ظروف غامضة - أحمد فرج.. "الساحر" الزملكاوي الذي ظهر مع الأهلي في كارثة بورسعيد 56 دقيقة | الدوري المصري
كاف لـ في الجول: لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري 4 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي"
قد ينال إعجابك