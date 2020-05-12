داني روز معترضا على عودة الدوري الإنجليزي: لا أهتم بمعنويات الدولة بحق اللعنة!

لا يرى داني روز لاعب توتنام المعار إلى نيوكاسل يونايتد الوقت مناسبا لاستئناف التدريبات ومباريات كرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا.

داني روز النادي : نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي

ومع النقاشات الدائرة حول كيف ومتى يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى المدافع البالغ عمره 29 عاما أن ذلك يعرض حياة اللاعبين للخطر.

وقال روز في بث حي عبر إنستجرام:"الحكومة تقول ستعيد كرة القدم لأنها سترفع معنويات الدولة، أنا لا أهتم بمعنويات الدولة بحق اللعنة!".

وواصل "حياة الناس في خطر. لا يجب الحديث عن عودة كرة القدم حتى تهبط أعداد المصابين بشكل كبير. يفترض أن أخضع لاختبار يوم الجمعة، علينا أن ننتظر ونرى".

وأتم الإنجليزي "لا أهتم بما يقولونه عن موعد عودة المباريات. حزين لأن أناسا يمرضون، يفترض أن تكون كرة القدم آخر شيء نهتم به".

في ألمانيا يعود الدوري يوم السبت، وفي إسبانيا عادت الأندية للتدرب، ولا تزال إنجلترا تبحث إجراءات عودة الحياة إلى كرة القدم.

واقترحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استكمال البطولة في ملاعب محايدة وهو ما رفضته أندية.

ولا يزال النقاش دائرا بين الرابطة وأندية الدوري حول إمكانية استئناف البطولة.

وتوقف الدوري الإنجليزي بعد الجولة 29 ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

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